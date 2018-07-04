Какие автомобили для бизнеса покупают в Европе 4.07.2018, 11:21

Свои позиции на рынке укрепили четыре автоконцерна.

Ford, Renault, VW, и PSA укрепляют свои позиции на рынке легких коммерческих автомобилей (LCV) в Европе. В 2017 году в этом сегменте лидировал Ford, пишет autonews.ua.

Кто-то может сказать, что LCV – это не очень большой и не очень прибыльный сегмент. Однако, это не так. У легких коммерческих автомобилей рентабельность достигает 10%, или даже больше, что сопоставимо с показателями полноразмерных внедорожников. Затраты на их разработку и производство относительно небольшие.

К сегменту LCV относятся микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1, и даже пикапы.

С 2016 года Ford, PSA Group и альянс Renault Nissan Mitsubishi активно разрабатывают автомобили LCV. В 2017 году в Европе лидером этого сегмента автомобильного рынка стал Ford, бестселлером которого является Transit Custom. Всего в прошлом году Ford продал на Старом Континенте 317 387 легких коммерческих автомобилей. Причем 111 130 из них – это Transit Custom.

Renault продал 294 196 автомобилей LCV, Volkswagen – 246 414 экземпляров, Peugeot – 219 788 экземпляров. В свою очередь Citroen, Mercedes-Benz и Fiat каждый в прошлом году на европейском рынке продал более 150 тысяч легких коммерческих автомобилей.

Аналитики IHS Markit считают, что в ближайшие годы лидеры сегмента LCV на Старом Континенте останутся прежними. Ничего существенно не поменяется, так для этого нет никаких предпосылок. Это значит, что в этом сегменте автомобильного европейского рынка продолжат доминировать Ford, Renault, VW, и PSA.