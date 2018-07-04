Экс-президента Армении вызвали на допрос по делу о разгоне протестов 5 4.07.2018, 11:46

Роберт Кочарян

Фото: Panorama.am

Пока не ясно, в каком статусе Роберта Кочаряна вызвали на допрос.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну направлена повестка о вызове на допрос в Специальную следственную службу (ССС) в рамках уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года. Эту информацию Радио Азатутюн подтвердила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Пока не ясно, в каком статусе ССС вызвала Кочаряна на допрос.

Спустя десять лет после событий 1-2 марта 2008 года, когда к власти пришел один из лидеров тогдашней оппозиции Никол Пашинян, Роберт Кочарян будет впервые допрошен по этому делу.

Отметим, что 1 марта 2008 года во время массовых акций протеста, последовавших за президентскими выборами 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, произошли столкновения между силовикам и участниками акций. Так, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов.

Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели 10 жертв все еще остаются невыясненными.

На днях новый глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что в ССС есть политическая воля для того, чтобы раскрыть дело «1 марта».

Сегодня ССС сообщила, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян привлечен в качестве обвиняемого по делу «1 марта» и объявлен розыск, ходатайство о его аресте направлено в суд.