Что обнаружили в молоке известных российских марок? 5 4.07.2018, 11:55

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Есть ли у Россельхознадзора право обвинять белорусских производителей.

Остатки антибиотиков в молоке, из-за которых Россельхознадзор много лет воюет с белорусской продукцией, присутствуют практически у всех российских производителей Центрального федерального округа, пишет «Завтра твоей страны».

Такой вывод сделали эксперты системы Роскачество, исследовавшие 16 молочных марок, произведенных на заводах в этом региона России, а также в Беларуси.

Как было установлено, в 15 брендах с жирностью молока 3,2% и выше, в том числе, и в молоке «Простоквашино» от завода «Данон Пружаны», наличествуют следы антибиотиков — либо тетрациклиновой группы, либо стрептомицина.

В 14 марках молока антибиотики присутствуют «в количествах, допускаемых техрегламентом Таможенного союза», а в молоке «Лакомо» из Орловской области превышают норму. Полностью без антибиотиков по итогам этого исследования оказалась только одна торговая марка. Это цельное молоко Parmalat, произведенное на Белгородском молочном комбинате. Только оно в итоге стало обладателем знака качества, присуждаемого лучшим товарам системой Роскачество.

Кроме заводов Беларуси и Белгородской области в исследовании участвовали производители из Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Молоко изучалось по 26 параметрам качества и безопасности. В трех брендах, например, эксперты нашли растительные жиры. Кроме следов стрептомицина в пружанском «Простоквашино» эксперты обнаружили «нарушение условий пастеризации». Как указано, «возможно, в процессе пастеризации молока был превышен температурный режим или длительность пастеризации». По совокупности всех показателей «Простоквашино» в итоге заняло 8 место. Лидером рейтинга стал Parmalat.

«Данон Пружаны» — это один из двух молочных заводов французской транснациональной корпорации Danone на территории Беларуси. Он был создан в 2009 году и первоначально как «Юнимилк Пружаны» принадлежал российской компании «Юнимилк». В 2010 году произошло слияние «Данон Россия» и «Юнимилка» и предприятие получило новое название. Совладельцем «Данон Пружаны» является Пружанский молочный комбинат.