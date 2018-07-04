Задержанных 3 июля в Минске судят за защиту Куропат 5 4.07.2018, 10:50

ФОТО: SVABODA.ORG

Активисты «Европейской Беларуси» пришли в суд Минского района поддержать соратников.

В сквере на бульваре Толбухина 3 июля в 13.00 должна была состояться «Акция освобождения и солидарности», которую организовывал Николай Статкевич. Несанкционированную акцию пресекли сотрудники милиции в штатском. Около 30 задержанных участников доставили в Первомайский РУВД. Почти все были отпущены без составления протоколов, но некоторых из них продержали более 6 часов.

Николай Статкевич на место сбора так и не пришел. Его задержали в 11:30, когда он выходил из дома. Сейчас политик находится в ЦИП. Его жена Марина Адамович в «Фейсбуке» сообщила, что его забрали за «не адбытае».

Перед акцией возле дома был задержан Вячеслав Сивчик. По предварительной информации, на политика за защиту Куропат составлено около семи административных протоколов. Также у него остались сутки за День Воли.

3 июля был задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский. Ночь он провел в ЦИП.

В суде Минского района 4 июля ожидаются суды над задержанными на «день независимости» Вячеславом Сивчиком, Григорием Костусевым, Максимом Винярским. Но по предварительной информации, судить их будут за защиту Куропат, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Активисты «Европейской Беларуси» и «Народной Громады» пришли в суд Минского района, чтобы поддержать задержанного вчера Максима Винярского, сообщает пресс-служба БНК. Приехал конвой из РУВД, кого-то привезли. Никакой информации о Максе пока нет. Сотрудники суда также ничего не говорят.