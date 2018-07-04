СК: Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны за взятку 27 4.07.2018, 12:13

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Следственный комитет прокомментировал арест семьи чиновников.

Следственный комитет подтвердил задержание председателя Браславского районного исполкома, подозреваемого в получении взятки. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По информации источников tut.by, Владимира Драневского задержали еще накануне праздников, допрашивали и других сотрудников райисполкома.

Задержана также супруга Драневского, занимающая должность начальника отдела экономики исполкома. По данным СК, супруги подозреваются в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Драневский подозревается в совершении преступлений по двум статьям УК — часть 3 ст. 430 «Взятка в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение» (санкция по статье — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и часть 3 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий» (санкция — лишение свободы на срок от трех до десяти лет).

Супруга проходит по статье 16 (пособничество), ч.3 статьи 430 УК.

Драневский возглавил Браславский район в январе 2015 года, ранее он руководил УП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Чашников.