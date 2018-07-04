СК: Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны за взятку

СК: Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны за взятку27
- 4.07.2018, 12:13
- 4,731
Следственный комитет прокомментировал арест семьи чиновников.
Следственный комитет подтвердил задержание председателя Браславского районного исполкома, подозреваемого в получении взятки. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По информации источников tut.by, Владимира Драневского задержали еще накануне праздников, допрашивали и других сотрудников райисполкома.
Задержана также супруга Драневского, занимающая должность начальника отдела экономики исполкома. По данным СК, супруги подозреваются в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию.
Драневский подозревается в совершении преступлений по двум статьям УК — часть 3 ст. 430 «Взятка в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение» (санкция по статье — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и часть 3 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий» (санкция — лишение свободы на срок от трех до десяти лет).
Супруга проходит по статье 16 (пособничество), ч.3 статьи 430 УК.
Драневский возглавил Браславский район в январе 2015 года, ранее он руководил УП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Чашников.