Белорусским студентам в Польше помогут найти работу 4.07.2018, 12:23

Проект осуществляется под патронатом «Студенческого парламента Польши».

В Польше начал работу проект EdWork, призванный помочь студентам из Украины, Беларуси, Молдовы и России найти легальную работу в стране. Проект предусматривает поиск временного заработка, а также постоянной работы для иностранных студентов, которые учатся в Польше, сообщает «Радио Польша».

Проект осуществляется под патронатом «Студенческого парламента Польши» при поддержке «Группы EWL» – одной из крупнейших польских компаний, занимающихся трудоустройством иностранцев в Польше.

«Наши партнеры, среди которых крупные польские и иностранные фирмы, в частности, из сферы услуг, пищевой промышленности и логистики, уже заявили о готовности трудоустроить 850 студентов из Восточной Европы в период летних каникул», - отметил президент Группы EWL Анджей Коркус.

Студентам помогут решить вопросы, связанные с легализацией пребывания в Польше, устроиться на легальную работу с достойной зарплатой, им также будет предоставлено жилье.

«Участие в программе бесплатное. На начальном этапе проект длится от 1 до 3 месяцев, то есть как раз в период летних каникул. Далее мы предоставляем возможность поиска работы, совместимой с обучением в польских вузах», - отметил инициатор проекта, уполномоченный по интернационализации высшего образования «Студенческого парламента Польши» Кирил Салата.

Зарегистрироваться на проект можно на сайте edwork.pl, вся дополнительная информация доступна на странице facebook.com/edworkpl.

Напомним, в Польше в начале 2018 года было зарегистрировано более 72 тыс. иностранных студентов из примерно 160 стран, больше всего – из Украины и Беларуси. По словам министра науки и высшего образования Польши Ярослава Говина, в 2020 году эта цифра может вырасти до 100 тыс.