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Леонид Кулаков: Против Лукашенко нужно вводить самые сильные санкции

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  • 4.07.2018, 12:34
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Леонид Кулаков

Международное сообщество должно отреагировать на аресты 3 июля в Минске.

Об этом сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, комментируя вчерашние массовые аресты на Акции освобождения и солидарности в Минске:

- 3 июля - это день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, Лукашенко испоганил этот праздник, сделав его якобы днем независимости, что не соответсвует действительности.

Люди вчера пришли возложить цветы воинам, погибшим в боях за Минск и нашу страну. Вместо того, чтобы поощрить людей, которые помнят и чтут подвиги солдат, которые сложили головы за свою страну, власти устроили «хапун». Какой-то фашизм по-лукашенковски! Не удивительно, ведь Лукашенко заявлял, что «при Гитлере был порядок».

Согласно Конституции, любой гражданин имеет право выходить на мирные акции протеста. Вчера же милиционеры в штатском без разбору хватали пришедших на акцию людей за сам факт присутствия возле парка Челюскенцев. У меня, на самом деле, просто нет слов от возмущения.

Считаю, что международное сообщество должно жестко отреагировать на этот беспредел. Сколько раз говорили европейским политикам, что в отношении режима Лукашенко должны быть введены самые сильные акции! Когда идет послабление, то сразу же усиливаются репрессии против гражданского общества.


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