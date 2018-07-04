Стало известно, какой будет погода до конца недели 4.07.2018, 12:42

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра днем ожидаются кратковременные дожди.

5 июля погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Гидромет.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С, по юго-западу до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6-7 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с акватории Балтийского моря.

6 июля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +18..+25°С, по югу местами до +27°С.

7 июля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +18..+25°С.