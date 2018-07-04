СМИ: В ходе перестрелки на туркмено-афганской границе погибли 25 туркменских солдат 4.07.2018, 12:57

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Власти Туркменистана пытаются скрыть инцидент.

Корреспонденты «Радио Азатлык» сообщили о гибели около 25 туркменских солдат в результате перестрелки на туркмено-афганской границе. Вслед за сообщением Азатлыка проправительственное медиа издание Туркменистана опубликовало опровержение.

Как сообщил корреспондент «Азатлыка» в Туркменистане, примерно три недели назад на участке туркменской границы Мары-Серхетабат (бывший Гушгы) - Тагтабазар, сопредельной с афганской провинцией Бадгис, в результате возникшей перестрелки, погибли около 25 туркменских солдат. Афганская провинция Багдис граничит с Марыйским велаятом Туркменистана.

По словам нашего корреспондента, тела погибших, трое из которых жители Балканского велаята, а большинство из Дашогуза, были переданы их семьям в металлических гробах.

Корреспонденту «Радио Азатлык» известны имена и фамилии погибших дашогузцев, но в целях безопасности мы воздерживаемся от их публикации.

Как стало известно Азатлыку, стрельба началась после того как с афганской стороны группа вооружённых людей, подозреваемых в контрабанде наркотиков, открыла огонь по туркменским военным.

«С афганской стороны границы [подозреваемая] в незаконной перевозке наркотиков группа открывает огонь и убивает 3 туркменских солдат. После этого военные из гарнизона объявляют тревогу и открывают огонь на поражение. В перестрелке, продолжавшейся 6 часов, подозреваемые наркоторговцы ранили десятки и убили около 25 туркменских солдат», - сообщил корреспондент «Азатлыка». По его словам, служба безопасности Туркменистана велела родным погибших солдат «о случившемся рта не раскрывать».

Официальной информации и заявлений по поводу перестрелки на туркмено-афганской границе, а также сообщений о гибели туркменских военных со стороны властей Туркменистана не было. Официальных заявлений об инциденте не было и с афганской стороны.

Но, вслед за публикацией материала на сайте «Радио Азатлык» на туркменском языке (azathabar.com), на проправительственном туркменском информационном сайте Turkmenportal было опубликовано опровержение. Издание утверждает, что информация не соответствует действительности.

«Никаких человеческих потерь в рядах военнослужащих Туркменистана за текущий год не было. На государственной границе Туркменистана прилегающей к афганской провинции Бадхис в течение 2018 года боестолкновений с вооружёнными формированиями из Афганистана не происходило», - сообщает издание.

Отметим, что власти Туркменистана ситуацию на туркмено-афганской границе зачастую открыто не обсуждают, государственные медиа источники не освещают.

Вместе с тем в приграничных регионах Афганистана, в течение последних нескольких месяцев, в связи с обострением столновений афганской армии с вооруженными группировками, тысячи людей, в том числе этнических туркмен были вынуждены бежать, покинув свои дома.

Как сообщил 3 июля корреспондент «Радио Азатлык» в Афганистане Шамердангулы Мырады, в настоящее время наряду с вооруженными действиями, проблемы безопасности в регионе усугубляются контрабандой наркотиков.

«Местные официальные лица сообщают о том, что боевики взаимодействуют с контрабандистами наркотиков. Так например, боевики взимают налог у наркоторговцев. Взамен на налоги с наркотиков они предлагают помощь контрабандистам в переходе на территории сопредельных стран», - рассказал Мырады со ссылкой на афганских официальных лиц. По его словам, в северо-западном Афганистане действует около 20 вооружённых формирований.

Напомним, что до этого, в феврале 2014 года в результате столкновения на туркмено-афганской границе погибли трое туркменских солдат. В мае того же года случился ещё один инцидент с погибшими военными, после которого министр иностранных дел Туркменистана Решит Мередов посетил Кабул и попросил правительство Афганистана принять меры по сохранению спокойствия на границе.

Кроме того, в мае 2016 года издание «Альтернативные новости Туркменистана» сообщало о 27 погибших туркменских военнослужащих в боестолкновениях на туркмено-афганской границе.

В июле 2017 года источник «Радио Азатлык» в министерстве обороны Туркменистана сообщил о том, что в Какинском этрапе Ахалской области были схвачены четверо подозреваемых боевика группировки «Исламское государство», перешедших на территорию страны на стыке границ Ирана, Афганистана и Туркменистана.

Туркменистан имеет с Афганистаном общую границу протяженностью 744 километров.