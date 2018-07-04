Видеофакт: Минский таксист угощает пассажиров конфетами и дает попеть караоке 2 4.07.2018, 13:22

Фото из аккаунта koko_by в Instagram

Минчанин хочет изменить мнение людей о таксистах и успешно делает это.

В Минске работает необычный таксист, который угощает пассажиров конфетами. В его автомобиле — настоящий киоск: тут и "Сникерс", и "Мамба", и жвачки. Недавно добавились энергетические напитки и батончики для веганов. Все бесплатно. Садишься, и не веришь, что попал в такси!

Звонок журналистов euroradio.fm застал Сергея, когда он играет с собаками. Парень держит двух хаски, поэтому говорить ему не очень удобно.

"Я не хочу исключительно свою машину выделить, мне хочется привнести это в массы. Даже не просто в массы! Хочется создать новую службу такси, куда люди будут обращаться с радостью, а не по принуждению, потому что нет другого выхода и нужно доехать быстрее, — рассказывает Сергей. — Я мечтаю о службе такси с дополнительным сервисом и другими ценностями".

Каждый раз мы пользуемся такси с осторожностью: какая машина приедет, каким будет водитель? Повезет по оптимальному маршруту или кругами? Будет доставать вопросами или, наоборот, всю дорогу промолчит? Не добавляют уважения этой профессии и истории о том, как таксисты требуют невероятные суммы после вызовов "от борта".

Сергей хочет изменить мнение людей о такси и успешно делает это. В его машине пассажир может даже спеть караоке — вы где-нибудь видели такое?

Несколько дней назад на парня обратил внимание фудблогер Павел Крамар. После его поста в "Инстаграм" к Сергею добавилось 10 тысяч человек, а желающие постримить из его авто начали обрывать телефон. Но Сергей не хочет славы — он беспокоится, что "ловкие ребята, у которых есть деньги" могут перехватить его идею.