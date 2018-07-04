Washington Post: В конфликте РФ и НАТО эпицентром станет участок между Беларусью и Калининградом 3 4.07.2018, 13:57

Для увеличения эффективности обороны ЕС создает «военный Шенген».

Американская армия и ее союзники по НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их гипотетического вторжения в страны Балтии – к таким выводам пришли в Пентагоне после штабных учений, сообщает The Washington Post (перевод – "Настоящее время").

Собеседники издания рассказали, что продвижение войск НАТО на восток будет заторможено через узкие дороги и бюрократию.

Газета отмечает, что количество войск НАТО в Восточной Европе невелико. Основным частям в случае возможной войны придется преодолеть сотни километров. А при переброске войск в страны Балтии по железной дороге, военным придется задержаться, чтобы переставить поезда на другую колею.

Если Россия и НАТО когда-либо вступят в вооруженный конфликт в Европе, эпицентром, скорее всего, будет 65-километровая полоса польско-литовской границы, расположенная между Беларусью и российским Калининградом, заявилбывший генерал армии США в Европе Фредерик Бенджамин Ходжес.

В НАТО отмечают, что российская армия знает инфраструктуру восточноевропейских стран лучше, чем военные альянса. Россия входила в организацию Варшавского договора, а инфраструктура с тех пор кардинально не изменилась, уточняет The Washington Post.

Директор Центра исследований политики Восточной Европы Андрис Кудорс признает, что проблема действительно существует.

"Есть проблема с мостами, с портами, с дорогами. И еще одна проблема – если нужно быстро продвигать войска по территории ЕС, тогда каждая страна, каждое правительство решает, можно ли пускать через границу войска других союзников или нет", – говорит он.

"Военный Шенген"

Тем временем Еврокомиссия уже составила специальный план, согласно которому в Европе должен появится так называемый "военный Шенген". В него должны войти Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия. Внутри этой территории колонны военных смогут передвигаться без пограничного контроля.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис рассказал, что уже сейчас американским военным нужно меньше суток, чтобы добраться до Латвии.

"Только что завершились военные учения Swift Responce. В течении 12 часов десантный батальон добрался из Северной Каролины до военной базы в Латвии. Ничего подобного не было со времен холодной войны. Это лучший ответ тем, кто сомневается в наших силах", – отметил Бергманис.

В этом году оборонный бюджет стран Балтии составляет около 2% от ВВП. Раньше Латвия, Литва и Эстония столько денег на военные нужды не тратили. Часть средств уходит на проекты инфраструктуры. Например, мост рядом с крупнейшей в Латвии военной базой "Адажи" перестроили как раз перед тем, как в стране разместили спецбатальон НАТО.

За два года страны Евросоюза планируют проверить и в случае необходимости срочно перестроить дороги, мосты и железнодорожные пути, которые нужны для быстрого перемещения войск и техники НАТО.