Крупный туроператор «Натали Турс» аннулирует все заказанные туры 4.07.2018, 13:59

Речь идет о сотнях клиентов в Беларуси.

В среду, 4 апреля, глава российского туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев в эфире «Эха Москвы» объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. В Беларуси речь идет о «сотнях клиентов», пишет tut.by.

«В связи с неблагоприятным развитием ситуации, сложившейся на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО «Панорама Тур» не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме», — говорится в сообщении на сайте «Натали Турс». — Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информация о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня».

«Натали Турс» — крупный туроператор, который организует отдых по самым популярным направлениям, в том числе в Турции, Египте, Греции, Испании, Болгарии. По данным «Коммерсанта», в прошлом году он отправил за рубеж более 20 тысяч туристов.

Накануне туроператор решил отказаться от чартерных программ перевозок и пересадить всех своих клиентов на регулярные рейсы. По этой причине некоторые туристы, в том числе и белорусские, не смогли улететь в отпуск. Еще одной проблемой компании стало то, что из-за финансовых разногласий отельный партнер «Натали Турс» в Испании — W2Meet — после 25 лет совместной работы отказался от дальнейшего сотрудничества. Представительство компании в Минске сообщило, что клиентам, которые не смогли отдохнуть из-за этих проблем, вернут 100% уплаченных средств.

Об аннулировании всех туров в представительстве узнали в среду, «только что получили сообщение из Москвы».

Директор представительства Ольга Вышинская сообщила, что пока не готова комментировать последние новости — компания сейчас работает с каждым клиентом индивидуально.

По ее словам, в Беларуси речь идет о сотнях туров, однако не все они будут аннулированы: «многое зависит от заказа, от того, оплачены ли услуги».