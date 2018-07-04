закрыть
4 июля 2018, среда, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Китайские рыбаки ловят рыбу с помощью зонтика

1
  • 4.07.2018, 14:21

Способ, которым местные жители ловят рыбу, действительно впечатляет.

Зрители, которые любят блюда из рыбы, посмотрев этот видеоролик, наверняка заинтересуются, где же находится такое замечательное место для рыбалки, пишет 120.su.

Увы — известно лишь то, что кадры эти были сняты где-то в Китае. Способ, которым местные жители ловят рыбу, действительно впечатляет.

Дело в том, что рыбины просто выпрыгивают из водоёма, и умельцам надо всего лишь подставить самый обычный зонтик, чтобы заполучить добычу в эту импровизированную ловушку.


популярное за неделю

Мнение

Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар
Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип
Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая