Видеофакт: Китайские рыбаки ловят рыбу с помощью зонтика 1 4.07.2018, 14:21

Способ, которым местные жители ловят рыбу, действительно впечатляет.

Зрители, которые любят блюда из рыбы, посмотрев этот видеоролик, наверняка заинтересуются, где же находится такое замечательное место для рыбалки, пишет 120.su.

Увы — известно лишь то, что кадры эти были сняты где-то в Китае. Способ, которым местные жители ловят рыбу, действительно впечатляет.

Дело в том, что рыбины просто выпрыгивают из водоёма, и умельцам надо всего лишь подставить самый обычный зонтик, чтобы заполучить добычу в эту импровизированную ловушку.