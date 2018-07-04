Наталья Радина на RTVI: Парад 3 июля продемонстрировал полную зависимость Лукашенко от России 2 4.07.2018, 14:29

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Фото: AFP

Белорусы бойкотировали игрища диктатора.

3 июля в Минске прошел военный парад, а оппозиция попыталась провести акцию протеста.

О событиях 3 июля в эфире независимого российского канала RTVI ведущая Дарья Пещикова поговорила с главным редактором сайта «Хартия-97» Натальей Радиной и первым зампредом Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем.

Дарья Пещикова: Давайте я начну с выступления Лукашенко, оно произошло еще на кануне. Александр Лукашенко сказал, что «день независимости» стал символом свободной и мирной жизни в стране. Начнем с вашего комментария, Олег.

Олег Гайдукевич: Ну, безусловно, согласен с Лукашенко. Нам действительно независимость досталась дорогой ценой. И Беларусь не с проста празднует день независимости 3 июля. Это та дата, которая действительно может объединить всех белорусов не зависимо от политических предпочтений. Ведь именно 3 июля Беларусь, Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Это не политизированная дата. Поэтому она дорога каждому белорусу, каждому человеку. Нет такого человека, кто не чтил бы эту дату. Поэтому в 1996 году на референдуме большинство белорусов приняло решение, что именно 3 июля будет днем независимости в Республике Беларусь. Поэтому, безусловно, эта дата очень важна.

С1991 года мы состоялись как независимое государство, мы доказали всему миру, что Беларусь суверенна, что она, действительно, занимает свое место в Европе. Мы часть Европы. Мы страна, которая проводит независимую внешнюю политику. Мы дружим с Россией, у нас союз с Россией. У нас хорошие отношения со странами СНГ, но, при этом, мы очень хорошо выстраиваем отношения с европейским союзом. И в последние годы мы совершили прорыв — Лукашенко пригласили в Австрию канцлером в Перу. Огромное количество европейских делегаций. Европа нас услышала. Она видит, что Беларусь состоялась. И второй момент, это роль Беларуси в мире Европы. Мы за последние годы, начиная с 2014 года действительно доказали, что мы, во-первых, площадка для мирных переговоров, а, во-вторых, донор европейской безопасности на весь европейский континент. Потому сегодня праздник не только в Минске. Вся страна гуляет, вся страна празднует. Это, поистине, праздник. Поэтому мы все сегодня отдыхаем и радуемся, и я хочу поздравить с «днем независимости» всех белорусов.

Д.П.: С вашего позволения, Олег, давайте дадим слово Наталье. Я думаю, ей есть что сказать.

Наталья Радина: Ну, во-первых, Беларусь сегодня не празднует «день независимости». Поскольку настоящий день независимости Беларуси — это 27 июля. Именно тогда, в 1990 году, была принята декларация дня независимости Беларуси. А сегодня же это — личный праздник Лукашенко. Он отменил празднование дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков и назначил этот день «днем независимости». И вообще-то, белорусы бойкотируют этот праздник. Уезжают из города. Вот даже белорусская железная дорога пустила два дополнительных поезда в Вильнюс.

А сегодня Лукашенко устроил игрища — военный парад. Эти военные парады белорусы ненавидят. Была видна реакция общества на репетиции парада, которые парализовали весь город, разбили асфальт, на который были потрачены огромные деньги. Хотя страна сегодня нищая и заплаты, и пенсии в Беларуси мизерные. Поэтому это фейковый праздник, как, собственно, фейковая либерально-демократическая партия, представителя которой вы сегодня позвали в студию. Олег, я напомню, был одним из начальников отделения милиции в Минске. И участвовал в политических репрессия против оппозиции, которую, как вы заметили, также массово арестовывают в Минске.

О.Г.: Я бы без оскорблений назвал Наталью фейковым сайтом. Но считаю, что нужно уважать друг друга не зависимо от взглядов.

Д.П.: Наталья, я хотела у вас уточнить по поводу даты, о который мы говорили сейчас. Олег говорил о том, что это объединяющая дата и, которая проблем не вызывает, потому что все считают важным отпраздновать освобождение страны от фашистского захватчика. Но, судя по вашим словам, это не совсем так. Многим эта дата вообще не нравится.

Н.Р.: На самом деле, в этом году отмечается 100-летие создания Белорусской Народной Республики, это 25 марта. И это мог быть объединяющий, большой праздник, который могла бы праздновать вся Беларусь. Но Лукашенко отказался праздновать настоящий праздник независимости Беларуси. И в этот день, напомню, были арестованы сотни людей, которым не позволили выйти на улицу. Хотя многие европейские государства именно в этом году самым достойным образом празднуют 100-летие своей независимости. На сегодняшнем же параде в Минске мы видели, маршировали российские десантники из псковской дивизии, которая оккупировала Крым, участвовала российская авиация. И этот парад в очередной раз продемонстрировал полную зависимость режима Лукашенко от России.

Д.П.: Олег, вам слово. Давайте, все-таки обойдемся без взаимных оскорблений. Я хотела задать вопрос о дате, о которой мы уже упомянули — 27 июля. Она не имеет никакого значения для страны с вашей точки зрения?

О.Г.: Безусловно, имеет и 25 марта, я Наталью поддержу; 25 марта важная дата в истории Беларуси. И 7 ноября, и та дата, которую вы назвали. Это все важные даты. И без них не было бы суверенной, независимой Беларуси сейчас. Но мы выбрали ту дату, которая не политизирована, потому что 7 ноября ближе к коммунистам; 25 марта ближе к другим политическим силам. Коммунисты ее не поддержат. А в стране люди разных политических взглядов. Это демократия и есть, когда мы выбираем ту дату, которая действительно может объединить всех людей — это первое. Второе, ну, вышли сегодня два человека на не санкционированное мероприятие. Во всей стране есть оппозиция. Их задержали, отпустят к вечеру. Никуда они не денутся.

Д.П.: Почему акция не была санкционирована? Они не пытались еще согласовать или ее не согласовали?

О.Г.: Нет, они не пытались ее согласовать. Но на самом деле, когда мне говорят, что эту дату игнорируют. Я только что приехал с парада, я только что приехал из центра города. Тысячи людей, десятки тысяч людей сейчас гуляют в городе Минске. Праздник по-настоящему удался. Есть те, кому не нравятся массовые мероприятия. И в России такие люди есть, во всем мире такие люди есть. А они на дачу ездят. Это во всем мире так. И последний момент: то, что у нас в параде участвуют российские войска, китайские тоже участвовали, приглашали и другие страны. Мы в союзном государстве. Разве это плохо? Польша с Америкой проводят совместные парады, Беларусь с Россией. Что в этом плохого? Это демократично, это хорошо. И никакой угрозы миру не несет.

Д.П.: Олег, давайте у Натальи и спросим, что здесь в этом плохого. Потому что, видимо, она здесь хорошего видит мало.

Н.Р.: Во-первых, я должна опровергнуть ту ложь, которую сказал Олег Гайдукевич, потому что людей сегодня было арестовано более 30 человек только в Минске. Сейчас сообщается об арестах в регионах. Напомню, что люди вышли на акцию: это была акция памяти жертв советских политических репрессий, и акция солидарности с белорусскими политическими заключенными. Все акции оппозиции запрещаются властями, поэтому о санкционированности речи быть не может.

Что касается сегодняшнего парада, белорусы его бойкотировали. В большинстве своем, люди на парад не ходили. И говорить о том, что это массовый какой-то праздник — не приходится. Людей, которые вышли на акцию солидарности и памяти, просто брутально арестовывали те самые бывшие коллеги Олега Гайдукевича, который сегодня пытается делать вид, что он некий политический деятель, коим он, конечно, не является.

Зависимость Лукашенко от России абсолютно очевидна. В военном, экономическом, политическом плане. Лукашенко является полной марионеткой Кремля. Кстати, я напомню, что недавно Лукашенко заявил о вероятности того, что Беларусь может войти в состав некоего государства. И речь идет, конечно, не о, скажем, Польше. Речь идет о России. И, вообще-то, сегодня можно говорить о том, что гарант независимости Беларуси сегодня не Лукашенко, а Путин. Диктаторский режим полностью зависит от России.

Информационное влияние от России на Беларусь также огромно. Сайт «Хартии», который Олег Гайдукевич назвал фейком — это самый популярный независимый сайт. Его заблокировали на территории Беларуси. И мы видим то, что белорусы смотрят русский телевизор, читаю русские газеты. И, в общем-то, в интернете белорусы перешли на российские сайты. И это говорит о том, что Беларусь практически готова к оккупационному режиму Путина. Лукашенко абсолютно зависимый от Кремля человек и его ставленник — в этом нет сомнений.

Д.П.: Спасибо, Наталья, спасибо, Олег. Давайте, здесь подведем некую черту, завершим нашу беседу. Позиции у вас, конечно, совершенно разные. С нами на связи были первый зампред либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и главный редактор сайта «Хартия 97» Наталья Радина сегодня говорили о «дне независимости» Беларуси.