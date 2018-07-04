Европарламент одобрил соглашение о партнерстве с Арменией 4.07.2018, 14:49

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За решение проголосовали 573 депутата.

Европейский парламент дал зеленый свет ратификации Соглашения о всеобъемлющее и расширенное партнерство между Арменией и ЕС.

За соответствующее решение проголосовали 573 депутата, против - 50, 40 - воздержались, говорится в сообщении на сайте Европарламента, сообщает eurointegration.com.ua.

Армения 2013 года завершила переговоры с Евросоюзом о Соглашении об ассоциации, включая зону свободной торговли, но в тот же год под давлением России радикально изменила курс и отказалась подписывать это соглашение, вступив вместо этого в тогдашний Таможенный союз под руководством России, который ныне переформатировался в Евразийский экономический союз.

2015 года Армения начала новые переговоры о другом соглашение о политических отношениях с Евросоюзом, меньшего объема и без экономической части. Армения подписала соглашение о партнерстве с Европейским Союзом в рамках саммита "Восточного партнерства" в ноябре прошлого года.

Соглашение открывает путь к глубокому политическому диалогу между ЕС и Арменией, расширению сферы экономического сотрудничества и предоставлению новых возможностей для более тесных связей в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды, торговли, образования и других секторов.

Соглашение является инструментом содействия внутренних реформ и их реализации, говорится в отдельной резолюции, одобренной 598 голосами. Депутаты Европарламента призывают Армению добиваться значительного прогресса в проведении выборов, независимости судебных органов, борьбе с коррупцией, отмывании денег, противодействии уклонению от уплаты налогов и злоупотреблении олигархическим контролем и свободе СМИ.

Эффективное осуществление этих ключевых реформ может открыть дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе открытие диалога по либерализации визового режима, говорят депутаты Европарламента.