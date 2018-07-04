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Гомельчанка: Вода льется на голову, как из-под крана или душа

  • 4.07.2018, 15:01

Гомельская семья три года борется с ЖКХ.

Последний, 10 этаж, стал неожиданной и затянувшейся проблемой для читательницы «Сильных новостей». По ее словам, квартиру заливает в дождь уже три года!

Владельцы злосчастного жилья обращались в ЖЭУ-25, Центральный КЖРЭУП и к ним даже посылали специалистов, которые пытались как-то исправить ситуацию, но безрезультатно.

— На голову мне и детям льется вода, как из-под крана или душа, — жалуется гомельчанка. — Вся отделка по всей квартире полностью испорчена. Залиты бытовые приборы, нет света, кругом лужи и тряпки! Это кошмар!

На фото и роликах видно, что обеспокоенная читательница «Сильных новостей» не преувеличивает проблему. Ситуация удручающая.


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