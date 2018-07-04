В Бобруйске обнаружили подземный склад с саблями, винтовками и патронами 4.07.2018, 15:35

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Фото: komkur.by

Находка была сделана во время прокладки водопровода.

В Бобруйске утром 3 июля обнаружили подземный оружейный склад. Его раскопали на территории частного дома во время прокладки водопровода на улице Володарского, сообщает «Коммерческий курьер».

Милицию вызвали сотрудники водоканала. Машинист экскаватора заметил, что из ковша стали падать предметы, похожие на оружие, и тут же сообщил силовикам.

Арсенал находился на глубине полутора метров. Извлечение его заняло несколько часов. К полудню было поднято несколько десятков единиц оружия — холодного и огнестрельного. Среди находок — маузеры, винтовки Мосина, сабли, патроны. Часть боеприпасов была упакована в цинковые ящики.

По словам саперов, можно с высокой долей вероятности говорить, что это оружие изготовлено в начале 20 века. Некоторые экземпляры сохранились довольно неплохо. Ни личных вещей, ни символики, указывающей на принадлежность, ни человеческих останков пока не обнаружено.

Эвакуация людей не понадобилась.