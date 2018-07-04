Отпуск на двоих: главные правила счастья 2 4.07.2018, 16:08

Как сделать, чтобы летний отдых был в радость для обоих супругов.

Бабушка забрала детей на целых две недели, а значит, можно поехать в отпуск вдвоем! Этого не было так давно, что волнительно, как перед первым свиданием. Здесь и вправду есть несколько опасных моментов, которые непременно стоит иметь в виду, пишет tv.ua.

Оставьте хлопоты за дверью

Ремонт не закончен, диван не куплен, на репетиторов не отложено — голова кругом. Но договоритесь еще дома: вы дерзкие беглецы, и вам это нравится! Сбежать от забот на время не стыдно, отпуск — только для вас, а стало быть, ни слова о делах. Солнце, море, панамки и ветер в голове… Проблемы дождутся вашего возвращения, не сомневайтесь. Зато с новыми силами решать их будет проще.

Чего вам надо?

Ему хочется экстрима и движения, вам — моря, пляжа и красивой жизни. Прежде чем покупать билеты, определитесь с вариантами отдыха, который порадует обоих. Те, давнишние, еще в самом начале знакомства — «Помнишь, как от самолета отстали, с отличными ребятами познакомились, жили у какой-то странной тетки, было весело!» — уже не прокатят: вы взрослые люди со сложившимися предпочтениями.

Выясните, что именно для вас означает слово «отпуск». И помните: желания могут не совпадать. Манипуляции не подействуют, да они и не нужны. Предложите сделку: «Сегодня ты потеешь на пляже рядом с красиво раскинувшейся в шезлонге мной, а завтра я еду с тобой таскаться по каким-то древним гробницам». Сами держите слово и милому спуску не давайте, раз обещал.

Всех вещей не унести

План-максимум любой женщины — выгулять в отпуске все летние наряды, купленные за долгую зиму. В итоге половина вещей на отдыхе остается нетронутой, а чемодан с ними носить все равно приходится. Кому? Разумеется, мужчине.

Поскольку это не медовый месяц, у супруга со стажем возникает резонный вопрос: зачем тащить бесполезную тяжесть?! И поднимается волна негодования. А когда у него плохое настроение, он начинает портить его и вам. Поэтому тщательно отберите вещи, которые точно необходимы, и… спрячьте назад, в шкаф, еще треть нарядов.

Даже если потом и вправду окажется, что взяли с собой слишком мало платьев, в крайнем случае пожалуетесь на отдыхе, что совершенно нечего надеть. И получите еще одну обновку!

Нет спорам и ссорам!

В путешествиях бывает всякое: отель не тот, что рекламировали, чемодан потеряли, на ресепшене нахамили, муж неприлично пялился на дамские ноги. Настроение ни к черту, страсть как хочется затеять скандал. Но не спешите! Задайте себе вопрос: зачем мы здесь?

Правильный ответ: чтобы было хорошо. Обоим. Посчитайте, сколько дней осталось до конца отпуска, и спросите себя: надо ли тратить их на выяснение отношений? Вот и все! Улыбка, купальник, еще один мартини — и на пляж.

Финансы под контроль

Конечно, отдыхать хочется красиво. Чтоб были фейерверки, яхты, шампанское ручьем, магазины с дверями нараспашку и вы в модных очках и с новой сумочкой. Прикиньте заранее, на какие именно безумства можно потратить имеющийся бюджет.

Нелишним будет поинтересоваться, на что планирует расходовать деньги муж — у него наверняка другие представления о целесообразности. Обсудите, как сделать так, чтобы на все хватило и понравилось. Спросите у мужа трижды: «Ты согласен?». И только после третьего утвердительного ответа составляйте список покупок.

И пусть не болит голова

Ваши пожелания, в доступной форме донесенные до мужа, не гарантируют их автоматического исполнения. Не пилите его! Зачем вам печальный или, хуже того, озлобившийся спутник? Не корите благоверного за посещение бара, особенно если он и дома не прочь опрокинуть рюмочку-другую.

Трезвенником в отеле, где все включено, мужчина точно не станет. Не дуйтесь по пустякам, напуская таинственности, — на разгадку может потребоваться слишком много времени, а его у вас нет. Подумайте о том, что отпуск на двоих для пары с изрядным стажем — отличная возможность освежить интимные отношения.

Захватите с собой комплект соблазнительного белья, совратите мужа — пусть вспомнит, как это бывает, и поймет: то ли еще будет! Принимайте его ухаживания — вечная отговорка «что-то голова болит» нынче не про вас. Попробуйте быть счастливыми — вы этого заслужили.