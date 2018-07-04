Карго-нация Елена Галкина

4.07.2018, 16:11

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Елена Галкина

Фото: facebook

Люди, что с вами?

Смотрю, начали появляться тексты о рождении российской политической нации из духа футбола.

Люди, что с вами? Какая нация?

Это называется по-другому.

Кремль имеет явные амбиции сконструировать карго-нацию, наделенную качествами, полезными для элиты, и лишенную тех, что она считает для себя опасными, в первую очередь, способности к самоорганизации и борьбе за свои права.

У этого голема есть и миф основания – "великая Победа", и отец-основатель – Сталин, и "национальная идея".

Да, российская национальная идея, которую так долго и безуспешно искали, наконец сформулирована. Она не артикулирована в каком-то едином лозунге – и это не нужно в наше мутное время гибридности и постправды.

Главное, что население ее чувствует и подхватывает на уровне эмоционального интеллекта.

Эта идея – экспансия.

Не ради светлого будущего человечества или какой-то иной сверхцели.

Просто экспансия как процесс: здесь победить, там ухватить, этих нагнуть, тех унизить.

Пусть в малом, неважно.

Важен сам процесс.

Народ должен бороться с врагами внешними и внутренними, народ должен быть чем-то занят.

Главное, чтобы не мешал.

Елена Галкина, «Фейсбук»