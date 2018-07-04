Карго-нация
- Елена Галкина
- 4.07.2018, 16:11
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Люди, что с вами?
Смотрю, начали появляться тексты о рождении российской политической нации из духа футбола.
Люди, что с вами? Какая нация?
Это называется по-другому.
Кремль имеет явные амбиции сконструировать карго-нацию, наделенную качествами, полезными для элиты, и лишенную тех, что она считает для себя опасными, в первую очередь, способности к самоорганизации и борьбе за свои права.
У этого голема есть и миф основания – "великая Победа", и отец-основатель – Сталин, и "национальная идея".
Да, российская национальная идея, которую так долго и безуспешно искали, наконец сформулирована. Она не артикулирована в каком-то едином лозунге – и это не нужно в наше мутное время гибридности и постправды.
Главное, что население ее чувствует и подхватывает на уровне эмоционального интеллекта.
Эта идея – экспансия.
Не ради светлого будущего человечества или какой-то иной сверхцели.
Просто экспансия как процесс: здесь победить, там ухватить, этих нагнуть, тех унизить.
Пусть в малом, неважно.
Важен сам процесс.
Народ должен бороться с врагами внешними и внутренними, народ должен быть чем-то занят.
Главное, чтобы не мешал.
Елена Галкина, «Фейсбук»