Встреча Трампа и Путина в Хельсинки пройдет на фоне протестов
- 4.07.2018, 16:26
Известно о подготовке четырех демонстраций.
В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.
Об этом передает Yle.
Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.
"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.
Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").
Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.
После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.
Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.