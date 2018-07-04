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The Guardian: Кремль упрашивал Терезу Мэй приехать на ЧМ по футболу

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  • 4.07.2018, 17:07
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Тереза Мэй
Фото: Getty Images

Мэй получала несколько приглашений посетить матчи с участием сборной Англии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила несколько приглашений от Кремля посетить ЧМ-2018, который проходит в России, сообщает «Новое время» cо ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Мэй получала несколько приглашений посетить матчи с участием сборной Англии, последнее пришло после победы англичан над сборной Колумбии и выхода в ¼ финала.

До сих пор Даунинг-стрит заявлял о решимости премьер-министра и британской политической элиты бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля, к которому по словам официального Лондона, причастна РФ.

Позиция Британии поддержали ряд других европейских стран, которые также бойкотируют чемпионат в России на высшем политическом уровне.


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