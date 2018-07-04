Глава БФФ: Футбол - не женский вид спорта, женщины должны рожать 4 4.07.2018, 17:34

Юрий Вергейчик

Фото: Кирилл Павлович

Юрий Вергейчик отметился спорным заявлением.

Генсек БФФ Юрий Вергейчик отметил, что не считает футбол женским видом спорта, пишет «Трибуна».

«Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами», – сказал Вергейчик в эфире «Беларусь 5».

Напомним, несколько лет назад Юрий Вергейчик уже высказывался в подобном ключе по отношению к женскому футболу.