На Гомельщине собирают чернику, чтобы накопить на дом, мебель и продукты 4.07.2018, 17:52

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В день на ягоде, которую сдают предпринимателям, можно заработать 50 рублей.

Гомельщину заливают дожди, но многие сельчане каждый день ходят в лес. Сезон черники - один из шансов для жителей деревень получить хороший доход. Особенно на Полесье, где леса богаты на чернику. Kp.by съездила в Петриковский район, чтобы узнать, как удается заработать на чернике.

Ягоды скупают предприниматели, они нанимают своих представителей - местных жителей, которые у себя дома принимают чернику, расплачиваются и ведут бухгалтерию. Каждый вечер предприниматель приезжает и забирает товар, отправляя его на предприятия Минской области. А там чернику отправляют на экспорт или делают заготовки, которые поступают в белорусские магазины.

В деревне Птичь спрашиваем, кому можно сдать ягоды. Нам сразу называют несколько адресов. По одному из них живет Людмила. На крылечке она ждет ягодников. На лавочке замечаем весы, калькулятор и тетрадку.

- Вся деревня ходит по ягоды. А как еще заработать? Зарплата везде мизерная, поэтому каждая семья ждет сезона. Кому-то надо кредиты платить, кто-то хочет купить мебель, дрова на зиму, детей в школу собрать. Но многие зарабатывают просто на продукты, - говорит Людмила.

Она рассказала, что цены держатся в пределах 3 - 4 рублей за кило ягод, поэтому за одно ведро люди получают примерно 20 рублей. А кто-то собирает и по два ведра, некоторые ходят в лес несколько раз за день. И так можно заработать 50 рублей в день - намного больше, чем на любой официальной работе в деревне. Правда, сезон черники длится меньше месяца.

Дождь идет почти без остановки, но люди все равно возвращаются из леса с полными ведрами. Черника не боится воды, ее можно собирать и мокрую. Мимо Людмилы проезжают на велосипедах две девушки. Ведра, спрятанные в пакеты - чтобы не намокли, висят на руле. Просим девушек остановиться и рассказать, на что они хотят заработать.

Оказывается, это сестры Алеся и Алена из многодетной семьи. У обеих уже есть свои семьи.

- Собираю ягоды для себя, чтобы делать заготовки на зиму: варенье, компоты детям. Сдавать нет времени - работаю в магазине, а сегодня выходной, вот и вырвалась. А другие мои сестры сдают. Одна живет с семьей в доме родителей - собирает на свой дом. Она сейчас в декрете, так что набирает по два ведра за день. А муж работает в колхозе, зарплата - копейки, - рассказывает Алена. - Вторая сестра за несколько дней набрала черники на 200 рублей и купила сыну велосипед.

Алеся тоже сдает ягоды, чтобы собрать на диван и стенку:

- Если черника сейчас закончится, мы не сможем купить мебель в дом.

Вообще сельчане говорят, что ягод в этом году немного - сначала была засуха, сейчас дожди, да еще и леса вырубили из-за короеда - черничник пропал.

На обратном пути в дизель-поезде разговорились с молодым человеком, который вез с собой почти полтора ведра черники. Михаил живет в городе, но приехал в отпуск к родителям, чтобы пособирать ягоды для своей семьи:

- Когда морозилка уже полностью забита, собираю, чтобы сдавать. Кому-то из семьи, например, новый телефон нужен - неделю в лес похожу, и готово. А всю осень и зиму жена готовит черничные пироги и вареники.

Следующий сезон, на который надеются сельчане, - грибной, а потом клюквенный. Главное, чтобы погода не подвела!