Как начать получать настоящее удовольствие от жизни 4.07.2018, 17:56

Счастье в ваших руках и голове.

Это не просто фраза, ведь все, что мы делаем и о чем думаем, делает нас счастливым или несчастным, пишет segodnya.ua.

Чтобы научиться получать удовольствие от жизни, важно научиться наслаждаться ею, а это удается далеко не всем.

Вашему вниманию 10 простых правил, как полюбить свою жизнь и начать получать от нее удовольствие.

1. Будьте счастливы и благодарны за то, что у вас есть. Нам присуща дурная привычка всегда просить больше, больше и больше. Знайте, что-то, что вам дано, предназначено для вас, не меньше и не больше. То, чего у вас нет, вам и не нужно.

2. Не сравнивайте свою историю с чужими. Сравнение ворует у вас радость и счастье. Ваш путь уникален и специально создан для вас вселенной. Просто потому, что кто-то обогнал вас в чем-то по своей временной шкале, не означает, что вы отстали или потерпели неудачу. Просто сейчас не ваше время. И если дверь не открывается, значит это не ваша дверь.

3. Поймите, что жизнь – это дар, а не ваш личный инструмент для продвижения. Каждая дверь, которая закрывается, – это дверь, больше не предназначенная для вас. Каждая возникающая проблема пытается научить вас чему-то. Каждая боль – это возможность для роста.

4. Будьте просто собой. Будьте цельной натурой и не разменивайтесь по мелочам. Лучший способ нести добро в мир и в жизнь других людей – это стараться быть в своем наилучшем физическом, эмоциональном и духовном состоянии.

5. Изменения – это то, с чем вы должны смириться. Никто и никогда не остается прежним. Поймите и примите то, что изменения необходимы и неизбежны. Мы постоянно учимся, растем и формируемся, чтобы достичь своего оптимального варианта развития личности.

6. Не держитесь за прошлое. Не носите за пазухой камень. Вам не нужно даровать кому-либо свое прощение, чтобы двигаться дальше. И вам не нужно требовать извинений в свой адрес, чтобы обрести внутренний покой. Вам просто необходимо понять уроки, которые вам явно или неявно преподали. Анализируйте, учитесь, развивайтесь.

7. Прекратите жить жизнью для кого-то другого, будь то ваши родители, друг, партнер или общество. Знайте, что ваша жизнь – только ваша. Выполнение того, чего вы не хотите, но зато другие хотят этого от вас, сделает вас недовольным и несчастливым человеком в долгосрочной перспективе.

8. Инвестируйте в опыт и в людей. Материальные вещи приходят и уходят, принося вам только мгновенное удовлетворение. Вы можете постоянно покупать себе что-то новенькое, но вот дополнительное время вы, например, не купите. Используйте его мудро, делая то, что любите, и с людьми, которых вы любите.

9. Думайте позитивно. Иногда мы являемся нашими собственными злейшими врагами, потому что не сопротивляемся нашествию негативных мыслей. Научитесь контролировать свой разум и излучать позитив, поскольку свои плюсы можно разглядеть в любой ситуации.

10. Ваша жизнь станет произведением искусства, когда вы научитесь быть в мире с самими собой. Отпустите свои ожидания о том, что в будущем, может быть, все как-нибудь наладится и встанет на свои места, — и тогда вы обретете спокойствие и душевное равновесие.