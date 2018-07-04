Совет ЕС в четверг утвердит продление санкций против России 4.07.2018, 18:01

Лидеры ЕC на саммите в Брюсселе на прошлой неделе согласовали продление экономических санкций против Кремля.

Совет ЕС в четверг формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на полгода экономических санкций против России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Решение Совета ЕС ожидается завтра. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в следующий понедельник", - сказал один из европейских дипломатов.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами до конца января 2019 года. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце июля.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе на прошлой неделе согласовали продление экономических санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в Донбассе.

При обсуждении продолжения экономических санкций правительство Италии не сделал никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу. Обсуждение санкций продолжалось две минуты.