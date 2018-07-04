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Siri перебила министра обороны Великобритании во время выступления в парламенте

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  • 4.07.2018, 18:28
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Siri сообщила, что «нашла в интернете информацию о Сирии» и начала рассказывать о Сирийских демократических силах.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон не выключил свой телефон во время выступления в парламенте и его речь прервал телефонный голосовой помощник Siri, передает eurointegration.com.

Видео курьезного инцидента размещено на Youtube.

Уильямсон говорил о ситуации в Сирии, в частности, о Сирийских демократических силах, и в это время Siri громко сообщила, что «нашла в интернете информацию о Сирии» и начала рассказывать о Сирийских демократических силах.


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