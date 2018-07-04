Видеофакт: Посетители «Поедем, поедим» набросились с кулаками на протестующих 6 4.07.2018, 19:07

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Фото: svaboda.org

Инцидент произошел 2 июля.

Двое мужчин на БМВ пытались попасть на территорию ресторана «Поедем, поедим», что располагается рядом с урочищем Куропаты, передает nn.by.

72-летняя Нина Багинская стала на пути автомобиля. Пассажир БМВ сначала пытался отвлечь Нину, чтобы проехать, а потом с кулаками набросился на парней, стоявших рядом. Видео происшествия снял Валентин Михальцов.

«Они вызвали милицию и ГАИ, которые приехали очень быстро. Сотрудники милиции вынудили пропустить автомобиль. Вскоре они выехали обратно с детьми. ГАИ составила протокол на Нину Багинскую за препятствие движению», — рассказал «НН» Валентин Михальцов.