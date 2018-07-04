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Белорус сделал маски для сна с глазами с денежных купюр

  • 4.07.2018, 19:26
Коробки с масками от дизайнера Леши Лимонова
Фото: Behance

Дизайнер из Минска выпустил серию масок для сна «Деньги не спят».

Дизайнер из Минска Леша Лимонов разместил на портале Behance информацию о новых сделанных им масках для сна, объединенных в серию «Деньги не спят», передает belmir.by.

На их внешней стороне находятся фрагменты изображений с банкнот США, Великобритании и Китая – глаза Бенджамина Франклина, королевы Елизаветы II и Мао Цзэдуна.

Данный набор – продолжение придуманной Лимоновым ранее серии «Искусство не спит», на масках которой он разместил фрагменты с глазами персонажей, нарисованных на известных картинах.

Напомним, тогда, в 2017 году, минчанин выиграл с этим проектом гран-при премии Рейксмюзеума в Амстердаме, получив 10 тысяч евро призовых.

Маска с глазами Бенджамина Франклина
Фото: Behance
Маски с глазами Елизаветы II и Мао Цзэдуна
Фото: Behance

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