Белорус сделал маски для сна с глазами с денежных купюр 4.07.2018, 19:26

Коробки с масками от дизайнера Леши Лимонова

Фото: Behance

Дизайнер из Минска выпустил серию масок для сна «Деньги не спят».

Дизайнер из Минска Леша Лимонов разместил на портале Behance информацию о новых сделанных им масках для сна, объединенных в серию «Деньги не спят», передает belmir.by.

На их внешней стороне находятся фрагменты изображений с банкнот США, Великобритании и Китая – глаза Бенджамина Франклина, королевы Елизаветы II и Мао Цзэдуна.

Данный набор – продолжение придуманной Лимоновым ранее серии «Искусство не спит», на масках которой он разместил фрагменты с глазами персонажей, нарисованных на известных картинах.

Напомним, тогда, в 2017 году, минчанин выиграл с этим проектом гран-при премии Рейксмюзеума в Амстердаме, получив 10 тысяч евро призовых.

Маска с глазами Бенджамина Франклина

Фото: Behance