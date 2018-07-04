Юрий Деревянко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины 4 4.07.2018, 19:36

Юрий Деревянко

Внефракционный народный депутат Украины свое решение мотивировал «нежеланием терять еще пять лет».

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает 112.ua.

Поясняя свое решение, нардеп заявил, что "не хочет терять еще пять лет". "Я иду в президенты. Иду, чтобы создать новую систему – систему неоэкономики и цифрового государства", - отметил он.

"4 налога, экономическая легализация, постоянное влияние каждого гражданина на важные государственные решения - это то, что позволит современным украинцам жить в успешной стране, которая будет номером один в Европе. Я хочу, чтобы мы мыслили категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, а не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними", - добавил Деревянко.

В Раду Деревянко прошел после победы на мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее о намерении баллотироваться на пост президента Украины заявили глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, нардеп Александр Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, а также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Подобное заявление сделал также певец Иво Бобул, впрочем, позже добавил, что это была шутка.

Действующий глава Украины официально о намерении принимать участие в президентской кампании не заявлял, однако заверил, что не намерен идти на парламентские выборы.

Отметим, что очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.