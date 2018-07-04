БГК возглавил испанец Маноло Каденас 1 4.07.2018, 19:46

Маноло Каденас

Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона.

БГК имени Мешкова возглавит испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона. Об этом сообщает официальный сайт брестчан. Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб.

Каденас начал тренерскую карьеру в испанском "Леганасе", где 11 лет проработал с молодыми гандболистами. Первая профессиональная команда в его карьере — "Овьедо" (1986-1989 гг.). Далее — работа в испанском "Сантандере" (1989-1991). На этот период приходятся и первые тренерские титулы — победы в Кубке лиги ASOBAL и Кубке обладателей кубков.

Затем был четырехлетний период в "Вальядолиде" (1991-1995). Самый же продолжительный и успешный тренерский отрезок Маноло Каденаса — в "Адемаре": именно на этот период приходятся победы в чемпионате Испании (2001), Кубке del Rey (2002), Кубке лиги (1999). Берет Каденас титулы с "Адемаром" и на евроарене: две победы во втором по значимости континентальном турнире — Кубке обладателей кубков в 1999 и 2005 годах.

С 2007 по 2009 годы Каденас — главный тренер легендарной "Барселоны". С каталонской дружиной в 2008 году он выиграл Суперкубок Испании.

С 2009 года испанский специалист переходит в "Гранольерс".

С 2013 по 2016 годы Маноло Каденас — главный тренер польской "Вислы". К слову, в августе 2015 года Каденас гостил с "Вислой" в Бресте на традиционном Кубке Белгазпромбанка. Тогда польский клуб занял второе место на турнире, уступив первенство БГК.

Также с 2013 по 2016 годы Маноло Каденас возглавляет одну из сильнейших в мире национальных команд — мужскую сборную Испании. Под его руководством испанцы выигрывают серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, становятся четвертыми на чемпионате мира-2015.

С марта 2017 года Маноло Каденас становится у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Однако после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинет сборную и сосредоточится исключительно на работе в клубе.

В ближайшее время будет сформирован новый тренерский штаб. Отметим, что Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб. Руководство и администрация БГК им. Мешкова благодарит специалиста за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении на сайте мешковцев.