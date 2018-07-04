Николай Статкевич - на свободе 3 4.07.2018, 20:32

Николай Статкевич

Власти сорвали участие лидера белорусских социал-демократов в слушаниях по Беларуси в Сейме Польши.

Одного из лидеров БНК Николая Статкевича не оставили в изоляторе на Окрестина досиживать административный арест, который он должен был отбыть еще в марте, передает «Белсат».

Напомним, Статкевича задержали вчера у него дома, когда он собирался ехать на «Акцию освобождения и солидарности». Сегодня его привезли в суд Первомайского района, однако Статкевич отказался участвовать в судебном заседании и потребовал вернуть его в тюрьму. Политик заявил, что это абсурд судить за намерение возложить цветы к памятнику жертвам нацизма (возложение цветов было частью плана «Акции освобождения и солидарности»).

«Я в вашем позорном спектакле не участвую. Первое что сделаю, если выйду на свободу – пойду туда с цветами. А теперь – ведите меня обратно в тюрьму», – заявил он.

В результате судья Юрий Горбатовский заочно оштрафовал Статкевича на 40 базовых величин (980 рублей) за акцию 3 июля. Предполагалось, что политика повезут на Окрестина досиживать административный арест за акцию в День Воли, однако вечером он уже был на свободе.

Еще одного задержанного 3 июля политика – Вячеслава Сивчика – сегодня оштрафовали на 50 базовых величин (1225 рублей) за участие в защите Куропат.

Отметим, сегодня в Сейме Польши прошли слушания по Беларуси. На слушаниях должен был присутствовать и один из лидеров БНК Николай Статкевич, однако власти сорвали визит политика в Варшаву.