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Глава Партии БНФ оштрафован за защиту Куропат

  • 4.07.2018, 20:40
Григорий Костусев

Григорий Костусев был задержан 3 июля по дороге в аэропорт.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев получил штраф за участие в акциях протеста в Куропатах. Протокол рассматривал суд Партизанского района. Об этом tut.by сообщил замглавы партии Алексей Янукевич.

Напомним, Костусев был задержан 3 июля по дороге в аэропорт — политик направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма. Ночь он провел на Окрестина. Его судили по ст. 23.34 ч. 3 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года» и дали штраф 735 рублей.

За пикеты возле ресторана «Поедем поедим» 4 июля также осудили Максима Винярского, Алексея Туровича — они получили по 10 суток ареста — и Вячеслава Сивчика — 50 базовых величин. Николай Статкевич за призыв к участию в несанкционированной акции 4 июля получил штраф 40 базовых. В заседании суда он участвовать отказался со словами «Вязіце мяне назад у турму».


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