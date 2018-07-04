В Беларусь залетела очень редкая бабочка 1 4.07.2018, 21:08

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Ее не видели в Беларуси больше 110 лет.

В Беларуси обнаружена бабочка зеринтия поликсена, сообщает kp.by. Уникальное чешуекрылое занесено в Красную книгу республики и не попадалось биологам на глаза аж с 1902 года.

– Научные сотрудники подтвердили, что обнаруженный экземпляр – зеринтия поликсена, дневная бабочка семейства парусников, находящаяся под угрозой исчезновения и отнесенная в первую категорию природоохранной значимости, – сказал Владимир Дзержинский, директор заказника «Днепро-Сожский».

Среди успехов природоохранников Гомельщины еще спасение от исчезновения белой цапли, восстановление популяции водяного плавающего ореха.

– Всего под охраной 250 мест произрастания 43 видов дикорастущих растений и 400 мест обитания 37 видов редких животных. Главное – сохранить их среду обитания в первозданном виде, исключив вмешательство человека. Так можно не только сохранить редкие виды, но даже и восстановить их численности, – объяснил Павел Новиков, начальник отдела Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Гомельской области.