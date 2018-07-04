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Председатель Европарламента подписал решение о выделении Украине €1 млрд

  • 4.07.2018, 21:29

527 евродепутатов поддержали выделение транша.

Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. 4 июля в Twitter об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий, передает gordonua.com.

"Решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд было подписано сегодня президентом Таяни и президентом Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" – написал он.

13 июня Европарламент проголосовал за выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. 527 евродепутатов поддержали выделение транша, 124 выступили против, 29 – воздержались. Транш должен быть выплачен двумя платежами в течение 2,5 лет.


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