МВД: Глава Браславского райисполкома получил взятками €28 тысяч, его заместитель - 6 тысяч 2 4.07.2018, 21:34

Председатель Браславского райисполкома получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Сумма незаконного обогащения составила почти 28 тысяч евро. Также за коррупцию задержан заместитель главы района, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как говорится в сообщении, чиновников задержали сотрудники управления по Витебской области ГУБОПиК МВД.

Установлено, что с апреля 2016 года по май 2018 года глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Мужчина действовал при пособничестве своей жены — начальника отдела экономики Браславского райисполкома, которая также задержана.

Помимо этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.

Сотрудниками ГУБОПиК также задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил от гражданина взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении председателя исполкома возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий), его супруги и заместителя председателя — по ч. 3 ст. 430 УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц.

4 июля СК подтвердил информацию о задержании за взятку председателя Браславского районного исполкома.