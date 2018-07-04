В Беларуси 5 июля потеплеет до +28 градусов 4.07.2018, 21:38

В страну возвращается летняя жара.

Белгидромет радует белорусов хорошим прогнозом на четверг, 5 июля, транслирует информацию belta.by.

Ночью на территории страны не стоит ожидать осадков, но небольшие дожди и недолговременные грозы днем скорее всего пройдут. Но даже несмотря на то, что в четверг будет облачная погода, небо, обещают синоптики, будет прояснятся, и воздух прогреется до отметки свыше двадцати градусов. Средняя ночная температура ночью установится в пределах 9 – 15 градусов, а к утру в низинах появится слабый туман.

Днем же теплее всего будет на юго-западе Беларуси: до +28 градусов жары, и около 19 – 25 тепла в остальных регионах республики.

Ветер также не подпортит погоду в этот день. Синоптики сообщают о западном ветре со скоростью 5 – 10 метров в секунду.