Вулкан Килауэа увеличил площадь США 4.07.2018, 22:28

Стекающая в океан лава образовала участок более чем в 2,25 кв.км.

Площадь Большого острова, который является частью американского штата Гавайи, выросла благодаря извержению вулкана Килауэа.

Стекающая в океан лава образовала участок более чем в 2,25 кв.км. Она практически полностью заполнила бухту Капохо, передает mir24.tv.

Впрочем, такое «разрастание» границ США вряд ли окажется долговечным – скорее всего, новые части острова со временем обрушатся.

Отмечается, что извержение Килауэа началось 3 мая и превратило близлежащие территории в зону бедствия. Оттуда эвакуировали около двух тысяч человек. Одному из местных жителей потребовалась медицинская помощь после того, как брызги раскаленной лавы обожгли ему ногу. Лава уничтожила 650 домов, а также дороги и объекты инфраструктуры.