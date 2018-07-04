Суд в Швейцарии возобновил арест активов «Газпрома» 2 4.07.2018, 22:43

Ранее акции были освобождены из-под ареста.

Высший суд швейцарского кантона Цуг принял решение возобновить арест акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2, принадлежащих российскому газовому монополисту "Газпром", сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

В суде заявили, что акции останутся под арестом до тех пор, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее было принято местным органом по взысканию долгов.

Ранее акции были освобождены из-под ареста на основании заявления компаний, что они находятся за пределами кантона Цуг, т.е. вне компетенции местного налоговзыскательного органа.

"Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream и Nord Stream 2, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Министр юстиции Павел Петренко в связи с этим напомнил, что Украина уже взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - отметил Петренко.

Также, по его словам, Министерство юстиции Украины сейчас ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскания с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Сообщалось, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.

"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" по транзиту газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".