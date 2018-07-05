Трамп обратился к ОПЕК: Снизьте цены прямо сейчас 5.07.2018, 7:46

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Президент США заявил, что в организации прилагают мало усилий для снижения цен на топливо.

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин, отметив, что Вашингтон «защищает» многих членов организации, не получая взамен большой выгоды. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — заявил Трамп.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2018 г.

Он добавил, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимовыгода, и призвал организацию «снизить цены прямо сейчас».Президент США не уточнил, о какой защите идет речь и какие суммы страна получает от таких действий.

Страны ОПЕК+ 23 июня договорились повысить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, с такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия.

В середине июня Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть. Такое заявление он сделал после того, как цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель, на фоне чего стоимость одного галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до $3.

В конце июня Трамп рассказал, что договорился с королем Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки. При этом в заявлении саудовской стороны слов об увеличении добычи не было.

Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует мировыми ценами на нефть, несмотря на защиту, которую оказывает США.