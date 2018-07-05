Плата за услуги ЖКХ: что изменится в ближайшее время 1 5.07.2018, 8:17

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В постановление Совмина внесут корректировки.

Экономическую сторону отношений между потребителями и предприятиями ЖКХ регулирует постановление Совмина от 12 июня 2014 г. №571. В ближайшее время этот документ ожидают некоторые корректировки. О новшествах пишет портал коммунальной грамотности населения.

Нет горячего водоснабжения? Электроэнергия дешевле

Несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам. Поэтому вполне справедливо для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. Более того, при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт·ч платить придется по экономически обоснованным тарифам. Таким образом, повышается степень государственной поддержки таких потребителей и в то же время сохраняются стимулы для экономного расходования электроэнергии.

Учет тепла — дело решенное

Как известно, с 1 января 2018 года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов индивидуального учета. После вступления постановления в силу стимул для оснащения квартир приборами учета появится и у жильцов домов старшего поколения. Плательщикам, установившим ИПУ за счет собственных средств, при оплате счетов за потребленную тепловую энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка.

Вывоз мусора. Услугу можно приостановить

У городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче максимум три месяца, а платить нужно круглый год. Постановление предусматривает возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Данная норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Электроснабжение и газоснабжение. Двухадресная субсидия

Некоторые категории граждан получили право производить плату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это — квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», или инвалиды 3-й группы.

Данную норму можно назвать проявлением социальной политики, хотя есть в данном решении и экономическая справедливость. Допустим, пенсионер или другой льготник трудовыми отношениями не связан и может теплое время года проводить в деревне или городском поселке, а на зиму перебираться в благоустроенную квартиру. Раньше по одному из двух адресов он вынужден был оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится.

Общежития. Есть договор найма — есть обязанность по оплате услуг

Граждане, проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения, обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, в том числе за потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарное содержание вспомогательных помещений, то есть за все услуги, начисляемые в зависимости от количества проживающих. Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

Допустим, если человек, заселившийся в общежитие на период трудовых отношений, был зарегистрирован по месту жительства в другом городе, он на вполне законном основании мог не платить за перечисленные услуги. В то же время потребленные по групповым приборам учета ресурсы оплачивались по количеству зарегистрированных граждан, что увеличивало суммы в жировках для остальных. Теперь подобные факты неоднозначного трактования будут исключены.

Поливай — но считай

Нормы потребления воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека, и экономные граждане вполне укладываются в данный лимит. Но хозяевам индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, краны приходится открывать гораздо чаще. Спорный момент заключался в следующем: в городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А вот при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет. Постановлением этот вопрос урегулирован: нужно лишь установить отдельный прибор учета, контролирующий расход воды на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Капремонт. Деньги под контроль

В товариществах собственников схема отчислений на капремонт иногда давала сбой из-за неточности формулировки. Перечисления на капремонт не аккумулировались на специальных счетах, а значит, лишались статуса целевых средств и могли направляться на совершенно другие нужды. Сейчас в постановлении прямо прописано, что отчисления граждан на капитальный ремонт предназначены исключительно для капитального ремонта. Воспользоваться ими для решения других вопросов не удастся.

Сайт Charter97.org напоминает, что с 2019 года «тунеядцы» будут оплачивать 100% услуг ЖКХ. Эксперты считают, что декрет №1, вводящий данную норму, нарушает законодательство Беларуси и может быть использован властями для конфискаций недвижимого имущества у временно неработающих или работающих за границей граждан.