Поставить правительство за станок 10 5.07.2018, 8:31

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Проблема трудоустройства в регионах стоит особенно остро.

Не секрет, что в Беларуси официальные данные абсолютно не отражают реальной ситуации. Например, сейчас в общем банке вакансий зарегистрировано 76 тысяч позиций, и, как пишут некоторые СМИ, «это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет».

За реальной же оценкой ситуации на рынке труда сайт Charter97.org обратился к председателю Брестского областного независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Зинаиде Михнюк:

- Вы очень вовремя мне позвонили. Сейчас я вам расскажу правду про ситуацию с работой в Беларуси, а, точнее, про проблему трудоустройства даже на примере активистов из нашего профсоюза. В рамках профсоюзной деятельности мы часто проводим собрания наших ячеек, выезжаем в областные города, общаемся с людьми.

Как раз на прошлой неделе мы с правовым инспектором профсоюза были в Микашевичах. И вот первый пример. Там с нашими активистами работодатель, воспользовавшись гадкой, рабской контрактной системой, не продлил контракт. Активист Леонид Дубоносов был одним из последних, с кем по надуманным причинам не продлили контракт. То есть, избавились от хорошего, молодого специалиста, оставили без работы отца двух несовершеннолетних детей! В общем, в Микашевичах 18 человек сами организовали группу и пришли в наш профсоюз РЭП. И вот вам лакмусовая бумажка ситуации с трудоустройством: все, с кем мы общались в Микашевичах, а это город с населением в почти 13 тысяч человек, через одного безработные.

Это ситуация в одном городе. Возьмем другой. На следующий день мы поехали в Давид-Городок. Там у нас группа активистов на базе электромеханического завода. Так вот, в Давид-Городке к нам пришли молодые женщины, у которых двое, трое, четверо детей и, что шокирует, все безработные!

Как выяснилось, у одной из них вообще нет трудовой книжки. Она подрабатывает у местных фермеров. Женщина сказала нам, что «мне может быть и предложили бы работу уборщицей за $100, но я четверых детей на эти гроши не прокормлю. У фермеров хоть каждый день какую-то живую копейку зарабатываю». Хочу отметить, что женщина очень трудолюбивая. Видно, что старается и есть желание работать. Я у нее спросила, понимает ли она, что ей не идет страховой стаж и это повлияет на пенсию. «Я об этом не думаю. Мне просто нужно кормить детей», - ответила мне женщина.

Знаете, на самом деле, я уже давно хотела дать интервью на тему трудоустройства. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах. Понимаете, люди не должны работать за миску похлебки! У нас есть конституционное право на труд, но на достойный, оплачиваемый, чтобы люди не рабами были, а могли заработать хотя бы на самое необходимое. У нас люди доведены до нищеты! Хочется поставить правительство за станок и пусть работают за похлебку.

- Вы много общаетесь по работе профсоюза с людьми из разных городов. Какие настроения в регионах?

- Люди закипают. Я в том же Давыд-Городке предложила активистам, давайте, 7 октября, во Всемирный день борьбы за достойный труд, заявим пикет. Люди согласились, сказав, что «не только мы, члены профсоюза выйдем, но и многие другие». В общем, подчеркну, проблема трудоустройства в регионах стоит особенно остро.

Если же даже взять крупный город Брест, то, например, на «Светотроне» зарплаты такие, чтобы не сдохнуть с голоду - 100 долларов и он все нищает и нищает. Я уже давно живу в Бресте, у меня есть знакомые на многих предприятиях, я знаю, что говорю. Когда-то «Брестгазоаппарат» считался самым высокооплачиваемым предприятием. А сейчас они тоже «стонут».

Вообще, в связи с этим, сейчас одна из самых важных задач нашего профсоюза - борьба против обновленного декрета о «тунеядцах».

Комментируя же официальные данные, скажу так: иногда я у безработных спрашиваю, почему они не становятся на биржу труда. «Мне с двумя пересадками нужно ехать туда отмечаться! Их пособия не хватит даже на проездной», - отвечают.

Пособие по безработице — это вообще отдельная тема. Нужно, чтобы человек мог хотя бы на него прокормиться. Как представитель профсоюза, который непосредственно общается с простыми люди, могу четко сказать, что народ нищает. Все понимают, что к осени включат отопление, подорожает вода, соответственно, вырастут «жировки», а зарплаты тю-тю, стоят на месте.

- Специалисты отмечают, что на рынок труда выходит все меньше молодежи. Уже несколько лет наблюдается тенденция сокращения количество людей трудоспособного возраста. К чему это может привести?

- Я, когда общаюсь с властями, то говорю, что уважаю молодежь, которая не хочет за миску похлебки работать. Они самозанятые, образованные, открыты, не пьют, не курят, занимаются делом. Наступило другое время. Мы когда-то были рады общежитию, а современная молодежь хочет все и сразу. Может, это и правильно.

Знаете, это Беларусь и реально может случиться так, что в один день отменят пенсии, потому что их не из чего будет платить. Ведь некому просто на них работать. Скажу, люди сейчас смеются с намерения властей повысить пенсионный возраст. Уровень жизни ухудшается, продолжительность жизни снижается, мужчины прямо на рабочих местах умирают. Сердечная недостаточность - «любимый» диагноз, поэтому люди смеются и говорят, что не собираются доживать до пенсии. Да и работать на нищих предприятиях никто не хочет.

Не первый год люди массово уезжают на заработки за границе. И если другие страны заполняют «дыру» на рынке труда мигрантами, то в Беларусь вряд ли кто-то поедет.

Вот и у нас в профсоюзе есть несколько активистов, которые официально трудоустроились за границей. Зарплата там приличная. Одна активистка зарабатывает в Польше на заводе около 700 долларов «чистыми». Что могут предложить у нас? «Минималку» и то, знаете, не каждому.

Хочу еще отметить, нам в Микашевичах рассказывали, что есть вакансии, но их Лукашенко сказал «держать». То есть, человек берет направление, приезжает на предприятие, а ему открыто говорят, что рабочих мест нет, это «специальная» вакансия. Повсеместно люди рассказывают о таких случаях, что даже если видят свободные места, висящие на бирже, то когда приезжают туда, оказывается, что предприятие просто обязали «держать вакансии», а на самом деле их нет.

В общем, квалифицированные специалисты уезжают и их можно понять. Наши работодатели не могут конкурировать с заработной платой, которую может предложить заграничный работодатель.

- Вы упоминали борьбу с декретом о «тунеядцах», как приоритет профсоюза. А ведь работающие за границей белорусы будут автоматически попадать в «тунеядцы» и, соответсвенно, информационную базу данных о доходах граждан. Чтобы бы вы им посоветовали?

- Когда начал действовать декрет №3, то люди шли в профсоюз РЭП толпами. Кто не знал адреса, тот узнал. Тогда я просила людей не платить, говоря им «защитить вас в суде будет гораздо легче, чем отбивать деньги, если вы заплатите».

Мне понравилось, как сказал один правовой инспектор, звонившему из Минска мужчине:

- Ой, я такой неграмотный. Не разобрался в бумагах и заплатил налог.

- Если вы его заплатили, то значит вы не настоящий «тунеядец». Настоящему «тунеядцу» из не с чего было бы платить налог, - ответил инспектор.

Вот так вот. Очень много у меня знакомых, которые говорили, что не платили бы налог, несмотря ни на что. Пусть бы «судили и сажали». Потому что просто нечем!

Знаете, когда станут записанным в «тунеядцы» приходить бумаги, то люди начнут реагировать. Мне кажется, что в один день белорусский народ разозлится и сговариваясь-не сговариваясь взбунтуется. Я людям всегда говорила и говорю, что от нас требуется только выйти на улицу в один день. И нас будет больше, чем милиции, армии. А там что, не такие же люди? У них не такие же родители?