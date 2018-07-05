«Обычная обувь для строевой ходьбы не подходит!» 14 5.07.2018, 8:39

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Фото: Виктор Толочко

Почему у женщин на лукашенковском параде падали туфли.

О девушке, которая потеряла на параде 3 июля туфлю, но продолжила шагать, продолжают писать в соцсетях.

Как выяснила kp.by, неприятность случилась как минимум с тремя участницами расчета.

Военнослужащие-женщины участвовали в параде впервые, но продемонстрировали выдержку и отличную строевую подготовку. Только туфли подвели: в самый неподходящий момент слетели с ног. Как так получилось?

Обувь для 175 женщин заказывали на обувной фабрике «Сивельга». Как изготавливались туфли для военнослужащих выяснить не удалось - в июле фабрика ушла в отпуск. Но известно, что туфли, в которых шагали участницы парада - это классическая модель из натуральной кожи. Для строевой ходьбы их немного модернизировали: добавили полоску-перемычку, которая удерживает обувь на стопе. Как видим, она помогла не всем.

- Перемычка на обуви может крепиться разными способами. Может быть эластичная лента – резинка, или кожаная перемычка с пряжкой. Я не держала в руках этих туфель, но подозреваю, что немного прогадали с правильным креплением, и туфли в итоге не сидели на ноге плотно. Хотя, конечно, в фабричных условиях для такой интенсивной нагрузки пошить подходящую обувь сложно. Здесь нужен индивидуальный пошив, но это дорого и долго – может, сэкономили? – рассуждает Валентина Анатольевна, специалист по изготовлению обуви одного из белорусских предприятий.

О конфузе сами «золушки» говорить стесняются, да и без разрешения командования разговаривать со СМИ нельзя.

Почему обувь падала с ног?

Строевая ходьба в туфлях на каблуке – не что-то сверхъестественное. На каблуках регулярно исполняют сложные элементы и танцоры, но у них обувь не падает! Почему?

- Для танцоров изготавливают обувь специальные мастера. В Беларуси всего несколько мест, где ее шьют. Есть определенные требования – специальный покрой низа, высота каблука, крепление перемычки. Есть секреты, которые выводились на протяжении многих лет. Обычная обувь не подходит для исполнения танцевальных па и строевой ходьбы, - говорит Светлана Гутковская, завкафедрой хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств. – Есть столько нюансов, которые нужно учесть! Возможно, люди, которые заказывали обувь, были не в курсе профессиональных секретов. Может быть, в этой обуви недостаточно репетировали – я советую не меньше трех репетиций проводить. Возможно, неудачно сняли мерки. Ведь нельзя взять обувь стандартных размеров – 36, 37, 38. У всех разная ширина стопы – бывает узкая, широкая. У танцоров с каждого отдельно снимают следок, потом идет примерка и только потом обувь шьют.