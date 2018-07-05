Россиянин разлил яд в аэропорту Тбилиси 5 5.07.2018, 8:41

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Фото с сайта ge-tours.com

Госпитализированы семь человек.

В помещении аэропорта Тбилиси в Грузии была разлита неизвестная ядовитая жидкость, после чего с явными симптомами отравления были госпитализированы семь служащих аэропорта, в среду, 4 июля, сообщает zn.ua со ссылкой на грузинские СМИ.

Служба государственной безопасности Грузии уже сообщила о задержании в связи с этим делом гражданина России Дмитрия Б.; он пытался сбежать после разлива им в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкости, опасной для здоровья человека.

Состояние госпитализированных служащих стабильное, их жизнь вне опасности, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля. Четверо работников кассы были сразу же госпитализированы, 4 июля в больницу угодили еще трое. По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшее время они покинут больницу.

Расследованием инцидента занимается контрразведывательный департамент СГБ Грузии, проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются мотивы преступления.

Напомним, 30 июня в британском графстве Уилтшир два человека были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Отравление произошло в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где четыре месяца назад были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.