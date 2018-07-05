Как в Беларуси будут экономить на заболевших работниках 7 5.07.2018, 9:22

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Фото: Aif.by

Сколько дней белорусам придется болеть за свой счет?

Среди множества предложений по сокращению расходов Фонда соцзащиты населения есть и такой способ, как изменение системы оплаты больничных. В случае общего заболевания или бытовой травмы белорусам хотят предложить первые три дня болеть за свой счет, пишет «Завтра твоей страны».

Власти поздно бросают Фонду соцзащиты спасательный круг

Расходы на оплату больничных стоят на втором месте среди всех государственных пособий, выплачиваемых из Фонда соцзащиты населения, после пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В прошлом году заболевшим работникам выплатили 561 миллион рублей.

Нынешний подход, когда сумма оплаты больничного работникам близка к заработку, «стимулирует их болеть», считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Сейчас работники, за которых наниматель платит обязательные страховые взносы, могут получать больничный в размере 80% от зарплаты в первые двенадцать дней болезни и 100% в последующие.

Но отказ от выплат больничных на какое бы то ни было время ради экономии средств в ФСЗН вступает в противоречие с декларациями о социальном государстве, считает экс-министр труда Александр Соснов.

— Первопричина проблем с ФСЗН в том, что не работает экономика. Мы просто доедаем старые запасы. Остается находить любые варианты экономии средств для того, чтобы закрыть дыры. Таким путем мы придем к ликвидации всех социальных выплат, — замечает Александр Соснов.

Уже пять лет дыру в ФСЗН латают трансфертами из республиканского бюджета. В этом году запланированы субвенции в размере 1,4 миллиарда рублей. В прошлом — в фонд перевели 1,2 млрд рублей бюджетных средств.

— Если бы Беларусь в свое время провела рыночные реформы, как это сделали наши западные и северные соседи, сегодня мы не столкнулись бы с такой проблемой, −

уверен Александр Соснов.

Пусть платит работодатель?

Всемирная организация здравоохранения с 2009 года рекомендует Министерству здравоохранения и правительству Беларуси реформировать систему выдачи краткосрочных больничных листов для снижения административной и финансовой нагрузки на систему здравоохранения.

— Процедура оформления краткосрочных больничных в амбулаторно-поликлинической помощи в Беларуси чрезмерно «медикализированна» по сравнению с другими странами, — считает координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ по Беларуси Валентин Русович.

Во многих странах работает система, когда при обычной простуде работник первые три дня подряд или в целом до шести дней в году не обязан посещать врача для открытия больничного листа, по которому проводятся выплаты социального страхования. Он просто предупреждает работодателя в первый день заболевания. В некоторых странах он также сообщает врачу по телефону о необходимости регистрации первого дня заболевания.

— Международные протоколы лечения обычной респираторной инфекции не предполагают активного медикаментозного лечения, антибиотики не назначаются в первые дни вирусной инфекции, использование инъекций на основе анальгина для «снижения температуры», что пока является распространенной практикой в Беларуси, также не рекомендуется ВОЗ. Естественно, если пациент чувствует, что состояние у него более серьезное, чем обычная простуда, он обращается в первый день за квалифицированной медицинской помощью и безотлагательно ее получает, — поясняет эксперт.

Валентин Русович считает: снятие требования при легких заболеваниях обязательно посещать врача в первые три дня только для того, чтобы получить больничный лист, позволит сократить очереди у кабинетов врачей, снизит вероятность инфицирования в поликлиниках и транспорте, уменьшит количество необоснованных анализов и излишне выписанных антибиотиков, поспособствует снижению риска коррупции, сокращению визитов врачей на дом. Это также даст возможность пациенту спокойно записаться к врачу на медицинскую консультацию, не высиживая в поликлинике длинную очередь из нуждающихся в получении или закрытии листа нетрудоспособности.

— От такого нововведения выиграют и те пациенты, которым нужна медицинская помощь, а не только больничный, потому что его положено получить, — с точки зрения медицины выгоды очевидны, считает эксперт.

В мировой практике есть разные механизмы предотвращения возможных злоупотреблений в получении социальных выплат. Как правило, это предел дней больничного без подтверждения врача. Чаще всего это шесть дней больничного в год, причем без обращения к врачу можно болеть до трех дней за каждый такой больничный.

— В некоторых странах есть так называемый период ожидания – когда первые один-три дня, как в Великобритании или Эстонии, больничный не оплачивается. Но весь последующий период (хоть 10 месяцев при сложных переломах) социальные выплаты осуществляются в полной мере, — добавляет Валентин Русович.

Важный рычаг против злоупотреблений еще и в том, что первые несколько дней больничного (от 1 до 30) оплачивает работодатель из собственных средств и только при длительных сроках нетрудоспособности после этого периода подключается фонд социальной защиты или его аналоги.

Для примера, в Литве два первых дня болезни работнику оплачивает компания, в которой он трудится, остальные – социальный фонд. Причем, закрыть больничный литовец может по телефону, что снижает нагрузку на врачей. Немцы вообще не теряют зарплату в случае болезни, но и там первые шесть дней больничный работнику оплачивает работодатель. В Польше больничный составляет 80% от среднего заработка за последний год. Там, как и в Литве, врач может выписать больничный с датой его закрытия. Действие в этих двух странах электронных больничных сокращает бюрократический процесс выдачи листов и их передачи от врача работодателю. В Латвии первые 10 дней больничного также оплачивает наниматель, сначала 75%, потом 80% среднего заработка.