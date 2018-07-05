Время «Ч» для белорусской нефтянки Татьяна Маненок, «Белрынок»

5.07.2018, 9:29

Успеет ли Беларусь подготовиться к отмене налогового маневра в России?

От цены на нефть в ближайшей перспективе зависит не только состояние белорусской экономики, в том числе стабильность белорусского рубля, но и то, смогут ли белорусские НПЗ и бюджет создать хоть какую-то подушку безопасности до наступления времени «Ч» — отмены налогового маневра.

Ставка — на «модернизацию» НПЗ

Планы правительства России завершить налоговый маневр в нефтегазовой сфере серьезно беспокоят белорусские власти, поскольку нефтедоходы формируют значительную часть белорусского бюджета, а также помогают поддерживать определенную стабильность на внутреннем рынке моторного топлива.

Недавно правительство России одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли. По замыслу Минфина РФ, маневр должен лишить российскую нефтепереработку (а равно – и белорусскую) бюджетной субсидии, которая образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В России в течение шести лет будут снижать экспортную пошлину на нефть ежегодно с нынешних 30% на 5 процентных пунктов, чтобы к 2024 году довести ее до нуля. Одновременно будет повышен НДПИ, что повлечет за собой рост цен на нефть фактически до мирового уровня. В частности, по мнению менеджмента компании «Роснефть», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на топливо или возникновение его дефицита, в России налоговый маневр предусматривает два механизма: первый — обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, второй — дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта топлива.

Для Беларуси завершение налогового маневра в российской нефтяной отрасли означает, что страна станет жить при мировых ценах на нефть (сейчас белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене 80% от мировой), что заметно ухудшит условия работы для нефтеперерабатывающих заводов, а также существенно снизит доходы бюджета. Белорусский Минфин прогнозирует возможную разбалансировку бюджета через 3-5 лет: по оценкам министерства, с учетом завершения налогового маневра в РФ из-за выпадения прежде всего нефтяных доходов она может достичь 3,8% ВВП, или 4,3 млрд. рублей.

«Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что в соответствии с договоренностями при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям», — сообщил на днях в интервью РИА «НОВОСТИ» посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

По его словам, в Беларуси нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы. Поэтому, как сказал посол, «мы будем делать упор на повышении эффективности работы нефтеперерерабатывающих заводов». «Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках», — подчеркнул он.

Белорусские НПЗ должны успеть раньше

Чтобы подготовиться к работе в новых условиях, белорусские НПЗ должны торопиться — завершить ключевые проекты в рамках программ модернизацию как можно раньше наступления срока «Ч» — завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. То есть, пока условия поставок российской нефти остаются благоприятными, они должны приблизится по своему технологическому уровню к европейским заводам. Это означает, что они потенциально смогут перерабатывать более дорогую нефть и оставаться при этом конкурентоспособными на ключевых для себя рынках.

Сейчас правительство нацеливает белорусские НПЗ на завершение модернизации в 2019 году, чтобы они смогли выйти на проектную мощность переработки в объеме 24 млн. тонн в середине 2020 года. Стоимость проекта модернизации Мозырского НПЗ составляет 1,745 млрд. долларов, Нафтана — 1,64 млрд долларов.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко отмечал, что перерабатывать 24 млн. тонн нефти в год белорусские НПЗ смогут после завершения модернизации с середины 2020 года. По его словам, к этому времени глубина переработки нефти на белорусских НПЗ составит 91-92%, в 4,5 раза упадет выход мазута и увеличится выход светлых продуктов. Заводам станет выгоднее нефть переработать, чем перетамаживать (в этом году, как и в прошлом, белорусские НПЗ переработают 18 млн. тонн нефти, а еще 6 млн. тонн составляет перетаможка российской нефти с направлением экспортных пошлин в белорусский бюджет).

Если белорусские НПЗ успеют выполнить намеченные планы по модернизации в обозначенный срок, в их распоряжении останется 2,5 года, чтобы адаптироваться к работе в новых условиях. При этом рассчитывать на существенную бюджетную поддержку НПЗ вряд ли смогут, так как в этот период нефтяные доходы будут ежегодно снижаться с учетом пошагового движения России к отмене налогового маневра.

В то же время объем нефтедоходов для белорусского бюджета и отечественных НПЗ будет определяться уровнем мировых нефтяных цен. Ведь чем выше мировая цена на нефть, тем выше объем пошлин, которые получит белорусский бюджет. Поэтому в обозримой перспективе подорожавшая нефть все же может помочь белорусскому бюджету получать определенные доходы, хотя с учетом плавной отмены пошлин на нефть и нефтепродукты в РФ их объем будет истощаться. Но иллюзий здесь быть не должно: тучные нефтяные годы для Беларуси заканчиваются.

Основные понижательные риски для нефти

Вот почему мировая цена на нефть для Беларуси в ближайшей перспективе имеет особое значение.

Соглашение ОПЕК+ было заключено, напомним, в конце 2016 года, и за полтора года его участники смогли сбалансировать рынок и стабилизировать цены на нефть. Был ликвидирован избыток нефти в 1 млн. баррелей в сутки, сформировавшийся в 2014–2016 годах. Но сокращение добычи нефти на 1,8 млн. баррелей в сутки удалось достичь только к маю 2017 года. В июне 2018 года соглашение выполнялось примерно на 150% — то есть, рынок не получал больше нефти, что могло привести к его перегреву и росту цен выше 80 долларов за баррель.

При этом в марте-апреле 2018 года страны ОПЕК добывали меньше целевого уровня на 1 млн. баррелей в сутки, Ситуация осложнилась после того, как в августе 2017 года США ввели санкции в отношении Венесуэлы и ограничили операции с акциями и долговыми инструментами правительства страны и государственной нефтяной компании PDVSA. Сейчас США обсуждают новые санкции в отношении Венесуэлы, направленные на снижение добычи нефти в этой стране. Одновременно США вышли из ядерной сделки с Ираном и запретили своим резидентам и партнерам покупать у страны нефть с ноября 2018 года. То есть фактически добыча упала больше, чем договаривались участники сделки.

Судьбоносная встреча ОПЕК+ 22-23 июня 2018 года закончилась вполне ожидаемо: страны решили увеличить добычу нефти, начиная с июля, примерно на 1 млн. баррелей в сутки, чтобы заместить упавшую добычу Венесуэлы и будущее снижение добычи в Иране.

Дополнительные 1 млн. тонн будут распределяться по странам неравномерно — в большей степени среди тех, кто реально может увеличить добычу. В частности, добычу смогут увеличить Россия (на 200 тыс. баррелей, то есть на две трети от первоначальных договоренностей), а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир. Увеличить добычу примерно на 1 млн. баррелей в сутки страны смогут уже в течение шести месяцев.

В итоге добыча нефти России по итогам года может вырасти на 3 млн. тонн — до 550 млн. тонн, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «России 24».

Рынок ожидал худшего: Россия предлагала увеличить добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, Саудовская Аравия заявляла, что готова к существенному росту.

В дальнейшем цена будет во многом зависеть от добычи в США. Александр Новак заявил, что не ждет сильных колебаний цен после решения о росте добычи. Но даже такое увеличение позволит приостановить новый дисбаланс на рынке, когда уже ощущается не избыток, а дефицит нефти. Соответственно, вероятна стабилизация цен на Brent в перспективе нескольких месяцев в диапазоне 71-79 долларов за баррель.

По мнению экспертов, такие котировки устраивают всех участников рынка, даже небольших, поскольку стабилизируют ситуацию и позволяют прогнозировать собственные программы развития на следующий период.

Это положение вполне благоприятно для бюджета России. Важно не только сохранение высоких цен на нефть, но и их достаточная стабильность. Рублевая цена барреля стойко держится на неслыханной высоте – более 4600 рублей, тогда как для бюджета заложено не выше 3200 рублей. Дополнительные доходы казны составят в 2018 году 1,75 трлн. рублей.

Ряд экспертов считают, что до конца 2018 года цены на нефть останутся в коридоре 70-80 долларов за баррель.

Основные текущие понижательные риски – угроза эскалации торговой войны между США и Китаем и еще более активное наращивание добычи американскими сланцевиками.

Между тем, США резко увеличивают добычу: в первом квартале 2018 года она увеличилась на 1,7 млн. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,8 млн. баррелей в сутки (включает традиционную сырую нефть, сланцевую нефть, газоконденсат, сланцевый газоконденсат, жидкое биотопливо). В 2018 году аналитики ожидают рекордный за всю историю нефтяной промышленности США прирост в добыче, на 2 млн. баррелей в сутки.

Если же США продолжат наращивать добычу рекордными темпами, и нефтеэкспортеры — как входящие в ОПЕК, так и нет — также начнут увеличивать добычу, нефтяные котировки могут пойти вниз. Но страны ОПЕК готовы к такому — их устраивают цены в диапазоне 60–70 долларов за баррель, отмечают эксперты.

Будущее ОПЕК+ за «суперОПЕК»?

ОПЕК+ оставил лазейку для возможного пересмотра квот еще раз в сентябре 2018 года на встрече в Алжире. Страны соглашения могут в сентябре собраться на внеплановую встречу до очередного саммита, который назначен на 3 декабря, если предложение нефти продолжит снижаться из-за санкций против Ирана.

При этом все страны соглашения ОПЕК+ должны в сентябре 2018 года подготовить свои предложения по документу о дальнейших формах сотрудничества после 2018 года. Идут разговоры о том, что Россия и Саудовская Аравия хотят предложить участникам соглашения ОПЕК+ создать постоянно действующую организацию «суперОПЕК», в которой главенствующую роль займут именно эти страны.

Эксперты отмечают, что для России это — несомненный плюс, так как для нее в роли долгосрочного партера и союзника может выступить Саудовская Аравия. В таком союзе страны могут не обращать внимания на Америку, поскольку на их долю приходится пятая часть всей нефти, добываемой в мире, и это автоматически обеспечит им контроль на рынке нефти и защищенность интересов.

Татьяна Маненок, «Белрынок»