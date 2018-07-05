Правительство Британии созывает чрезвычайный комитет из-за отравления «Новичком» 5.07.2018, 9:39

В правительстве Великобритании обсудят инцидент в Эймсбери.

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании 5 июля проведет заседание по поводу отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок" мужчины и женщины в Эймсбери.

Об этом 4 июля заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, сообщила газета The Financial Times. Он отметил, что будет председательствовать на заседании, а сейчас все его мысли "связаны с двумя пострадавшими". Джавид отметил, что первоочередной задачей для правительства будет обеспечить безопасность жителей региона, где произошел инцидент.

При этом эксперты департамента здравоохранения Англии заверили в минимальных рисках для широкой общественности, уточнил чиновник. Чрезвычайный комитет британского правительства уже проводил встречу по этому поводу в среду вечером, но тогда еще не сообщалось, что на пострадавших в Эймсбери воздействовал "Новичок".

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня, но сообщение о происшествии появилось только 4 июля. Изначально подозревали, что пара отравилась героином или кокаином, но позже были назначены дополнительные экспертизы.

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Скрипали в настоящее время выписаны из больницы, но их лечение продолжается.

The Mirror писала, что полиция подозревает в покушении на бывшего разведчика и его дочь 54-летнего агента ФСБ с позывным Гордон. Детективы предполагали, что он был одним из шести человек, причастных к инциденту. The Sun сообщала, что расследование сосредоточено на, по меньшей мере, "двух ключевых представляющих интерес личностях". Они якобы отбыли из Британии в РФ в течение суток после покушения.