Российский рынок бензина – на пороге нового скачка цен 1 5.07.2018, 9:59

Отразится ли это на белорусских ценах на топливо?

Предпринятые правительством меры по укрощению цен не бензин, являются разовыми и не решают системных проблем: в 2019 году из-за повышения акцизов и НДС топливо может подорожать еще на 10%, а крупные нефтяные компании, в том числе государственные, получат возможность взять рынок под свой полный контроль, прогнозирует VYGON Consulting, пишет finanz.ru.

Основным риском остается запланированный Минфином рост акцизов еще на треть с 1 января 2019 года - с 8 213 рублей до 12 374 рублей за тонну бензина и с 5 665 до 8 541 рублей за тонну дизтоплива.

А с учетом планируемого повышения НДС до 20% рынок бензина может ждать де-жавю - в 2019 году стоимость Аи-92 может вырасти на еще 4,6 рубля за литр, заявил ТАСС управляющий директор компании VYGON Consulting Григорий Выгон.

Из этой прибавки 3,8 рубля обеспечат акцизы и 0,8 рубля - НДС, а суммарное увеличение может более чем вдвое опередить инфляцию.

Компаниям и правительству еще предстоит договориться, кто именно возьмет на себя эти расходы: потребители, АЗС, нефтепереработчики или все вместе, говорит Выгон.

Пока убытки терпит розничный сегмент, где еще остались независимые от государства или крупных квазигосударственных нефтяных корпораций игроки, контролирующие около трети всех продаж в стране.

Но из-за роста цены на нефть, ослабления курса рубля и повышения акцизов на моторное топливо произошел разрыв доходности продаж импортируемого и экспортируемого бензина - в определенные периоды разница достигала 7-10 тыс. рублей на тонну. Таким образом, продавать топливо на внутреннем рынке стало невыгодно, а с постепенным ростом оптовых цен розница стала убыточной.

"Ситуация очень тяжелая, многие сети уже сейчас готовы продать крупным игрокам свой бизнес", - рассказывает Выгон: у компания начинаются проблемы с банками, после длительного периода убытков не все имеют возможность перекредитоваться.

Независимые уже отчаялись и хотят продать АЗС, многие крупные компании рассматривают возможность расширения своих сетей, воспользовавшись моментом и тяжелым состоянием независимых заправщиков, отмечает Выгон.

ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании), по его словам, готовы купить, но пока побаиваются: правительство готовит специальный демпфирующий механизм, который помогал бы сглаживать скачки на топливо, возникающие в ходе налогового маневра, но у нефтяников нет уверенности, что он будет эффективным. "При резких скачках стоимости нефти могут возникать ситуации, когда компании будут либо избыточно зарабатывать, либо терять", - заключает эксперт.