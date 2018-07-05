Наталью Горячко-Басалыгу арестовали на 10 суток 5.07.2018, 10:08

Наталья Горячко-Басалыга

Осудил защитницу Куропат Партизанский районный суд Минска.

«Наталья находится в тюрьме на Окрестина, отбывает наказание, мы уже возили ей передачу», - сообщила «Радыё Свабода» подруга активистки Натальи Горячко-Басалыга, активистка профсоюза РЭП Галина Лoгацкая. Больше у Логацкой сведений про Наталью Горячко-Басалыгу нет.

1 июля активистка была задержана у ворот ресторана «Поедем поедим», расположенном возле Куропат. Свидетель задержания сообщил, что через 15 минут после появления активистки на пикете к ресторану подъехал специальный милицейский автомобиль, из которого вышли три человека, показали удостоверения сотрудников милиции и предложили активистке проехать с ними.

Утром того же дня в Минске были задержаны сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, активистка и режиссер Ольга Николайчик и активист Денис Урбанович. Павел Северинец и Ольга Николайчик осуждены на 10 суток ареста.

В суде Партизанского района Минска журналистам подтвердили, что Наталья Горячко-Басалыга осуждена на 10 суток ареста. Суд был еще 2 июля, в выходной день.

С начала июня активистка брала участие в пикетировании ресторане около Куропат, часто вела оттуда стримы в «Фейсбуке», милиционеры составили на нее около 10 протоколов за «нарушение правил дорожного движения» и участие «в несанкционированной акции».