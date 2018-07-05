Встреча Трампа и Путина: ожидания и реальность 3 5.07.2018, 10:16

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Богдан Яременко

Какими будут последствия саммита в Хельсинки.

Уже скоро в Хельсинки должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. О своих ожиданиях от встречи "Апострофу" рассказал руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко:

- С точки зрения достижения конкретных договоренностей от встречи Трампа с Путиным я не ожидаю ничего такого, что могло бы остаться на бумаге. По Украине - почти гарантировано. А по другим вопросам можно сказать, что с большой долей вероятности это будет скорее озвучивание взаимных позиций, способ классифицировать проблемы, искать точки соприкосновения. Но не договоренности.

Вполне возможно, что этот саммит будет иметь огромное значение с другой точки зрения - дальнейшего разрушения архитектуры безопасности и изменения традиционных внешнеполитических подходов и вопросов безопасности США в исполнении как минимум одного президента - Дональда Трампа. Это достаточно символическая и этапная встреча, которую, очевидно, никогда не допустил бы любой другой президент США в нынешних внешнеполитических обстоятельствах.

Не по букве, а по сути сейчас политика США по Крыму идентична политике непризнания оккупации балтийских стран Советским Союзом. Тогда у США были дипломатические отношения с СССР, и американцы продолжали ограниченное, но сотрудничество, и сейчас подход идентичен. Поэтому от встречи я не ожидал бы каких-то изменений в этом направлении.

По сообщениям, прежде всего вынесут на обсуждение Иран, цены на нефть, Сирию, Украину... Понятно, что в духе шоу Трамп будет пытаться представить какие-то достигнутые договоренности. Он будет много говорить и праздновать, но очень сложно представить, в чем вообще могут быть договоренности. Совершенно очевидно для всех, что подходы и интересы США и России прямо противоположны.

Непонятно, в чем Трамп собирается жертвовать интересами США и есть ли у него вообще такое намерение. В крымском блоке, как и в блоке по ядерным вопросам, не видно, вокруг чего Трамп и Путин могли бы договориться. Не вижу и того, на чем могли бы совпадать интересы США и России в Сирии. В вопросе иранской ядерной сделки им также нечего обсуждать: США вводят санкции, это решено. Надежды, что Трамп вдруг изменит свою позицию, абсолютно беспочвенны. Не думаю, что кто-то из серьезных политиков на это надеется.

Понятно, что все эти вопросы будут обсуждать. Но мне сложно представить какие-то рамки договоренностей - пока я их не вижу.