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Адвокат Сенцова: Поклонская принимала участие в аресте режиссера

  • 5.07.2018, 10:29
  • 1,484
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

«Прокурор Крыма» поучаствовала в аресте украинского политзаключенного.

Депутат Госдумы России, бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии города Лабытнанги (РФ).

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook, пишет "Гордон".

"Сама Наталья Поклонская принимала участие в аресте Сенцова Олега", – написал он. При этом адвокат опубликовал протокол судебного заседания Киевского "райсуда" Симферополя от 11 мая 2014 года.

В документе указывается, что "прокурор" Поклонская просила избрать Сенцову меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя это тем, что режиссер подозревается в совершении преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма. Генпрокуратура Украины весной того же года открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.


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